Дадонов забил курьезный гол за «Даллас»
«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Старз» одержали вторую победу подряд.
Даллас
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«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Старз» одержали вторую победу подряд.
В первом периоде в составе «Старз» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. После его паса шайба попала в конек защитника «Кингз» и влетела в ворота.
Для россиянина этот гол стал 10-м в сезоне.