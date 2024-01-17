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Виннипег
Айлендерс
42
04:00
Даллас
Лос-Анджелес
51
03:00
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09:25 (мск), источник: Sport24

Дадонов забил курьезный гол за «Даллас»

«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Старз» одержали вторую победу подряд.

Даллас
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В первом периоде в составе «Старз» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. После его паса шайба попала в конек защитника «Кингз» и влетела в ворота.

Для россиянина этот гол стал 10-м в сезоне.

Даллас
5:1
2:0, 0:1, 3:0
Лос-Анджелес
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