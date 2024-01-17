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08:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» вновь побеждает без Овечкина. Когда он вернется?

«Столичные» всухую переиграли «Анахайм» в матче НХЛ.

Вашингтон
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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Овечкин не попадает в состав «Вашингтона» уже третью игру подряд. Утром в день игры, по сообщениям местных журналистов, «Кэпиталз» во время раскатки не делились на звенья, а Овечкин даже катался с командой. Поэтому решение об участии главной звезды вновь принималось непосредственно перед игрой с «Анахаймом». Спенсер Карбери то ли сам, то ли совместно с Александром решил не рисковать его здоровьем. Учитывая этот факт, можно надеяться, что уже скоро Овечкин вернется в состав.

Первый период матча выдался непростым для просмотра. Будто обе команды в принципе не ставили для себя цель забросить шайбу. «Анахайм» за первые 20 минут встречи нанес лишь три броска в створ.

Однако единственный гол в матче (в ворота с вратарем) случился именно в первом периоде.

Защитник Итан Бир забросил свою первую шайбу за «Вашингтон», добив ее в ворота после броска Ти Джея Оши. Кажется, Спенсеру Карбери удалось найти еще одну рабочую связку. Тройка Оши — Строум — Пачиоретти отличалась во всех трех матчах, в которых отсутствовал Овечкин.

Лидером по игровому времени в составе «Кэпиталз» стала вторая тройка с Протасом. При ней на льду «Анахайм» не мог создать что-то, даже отдаленное напоминающее опасный момент.

Второй и третий период выдались более событийными по созданным моментам, но ни Дарси Кемпер, ни Джон Гибсон не позволили сопернику поразить их ворота. Для Кемпера этот «сухарь» стал первым в этом сезоне. Наконец-то канадец показал ту игру, которой от него ждут в «Вашингтоне».

Совсем незаметен на льду Евгений Кузнецов. Статистика российского форварда ужасает: в последних 17 матчах на его счету всего 3 (1+2) очка. В матче с «Анахаймом» его тройка стала худшей по игровому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» продолжает борьбу за плей-офф. По потерянным очкам «Кэпиталз» уже входят в заветный топ-8, опережая «Тампу», «Детройт» и «Айлендерс».

У Овечкина в этом сезоне по-прежнему 8 шайб. С таким графиком зарубиться с Гретцки будет проблематично. Александру надо возвращаться на лед и попробовать догнать хотя бы Кросби, который в этом сезоне уже настрелял 26 голов.

Автор: Максим Клементьев

Вашингтон
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Анахайм
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