Шайба Шаранговича в овертайме принесла «Калгари» победу в матче НХЛ

Ранним утром среды по минскому времени клуб белоруса «Калгари» на своем льду встречался с «Аризоной». Основное время поединка закончилось со счетом 2:2, игра перешла в овертайм, за 17 секунд до конца которого Шарангович принес «огонькам» победу, реализовав большинство. Эта шайба стала для белорусского форварда шестой в четырех последних матчах. Всего в 44 играх нынешнего сезона Егор набрал 31 (18+13) результативный балл. «Калгари» одержал четыре победы подряд, на данный момент «Флэймз» с 47 баллами занимают 9-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на два очка.



Также прошедшей ночью очередной матч в регулярном чемпионате провел белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас. «Столичные» дома нанесли поражение «Анахайму» (2:0), наш хоккеист набранными очками не отметился, проведя на льду немногим более 16 минут и закончив встречу с показателем полезности «0». В 41 матче сезона Протас заработал 18 (3+15) баллов, «Вашингтон» сейчас идет на 10-й позиции в Восточной конференции с 48 очками, уступая восьмому месту один пункт. Следующие поединки в НХЛ и «Кэпиталз», и «Флэймз» проведут 19 января.