Называл себя нищим, сбежал за деньгами из СССР в США, зазвездился и устроил шокирующий скандал. История о Могильном

Тайный побег Александра Могильного из СССР в Америку случился в 1989 году. Побег, причины которого хоккеист спустя десятителятия не скрывал — финансы интересовали его едва ли не в первую очередь.

— Я уезжал из Москвы нищим человеком. Ладно, был бы олигарх — наворовал денег и свалил. Но у меня-то все иначе. Я был натуральный нищий!

— Хоть 200 рублей в ЦСКА получали?

— Может, и получал. Ну и что? Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями?

А уже в 1992 году форвард дорос до Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги. В Филадельфии собралась просто удивительная тусовка: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Марк Мессье, Бретт Халл — не составы, а Зал славы мирового хоккея. Команда Могильного проиграла со счетом 6:10, но сам он смог забить свой первый гол на звездных уикендах НХЛ — форвард «Баффало» отличился с передачи Эрика Дежардена.

Позже североамериканские журналисты будут писать, что поездка в Филадельфию вскружила голову русскому нападающему, что и стало причиной событий, случившихся всего через 3 дня. «Баффало» принимал на своем льду «Сент-Луис», а Могильный вляпался в большой скандал. В одном из игровых эпизодов Александр Великий остался недоволен тем, что судьи пропустили очередное нарушение на нем в исполнении защитника «Сент-Луиса» Рича Саттера. Он попытался донести до арбитров эту мысль, а лайнсмен Дэн Шахте решил притормозить форварда рукой. Могильный окончательно вышел из себя и ударил американца в лицо. Удар получился не сильным, к нему больше подходила характеристика «тычок», но удаление до конца матча в этой ситуации было неминуемо.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240248&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После игры вину россиянина признавали даже его партнеры, но при этом они отмечали, что и судья мог повести себя иначе:

«Вы можете пытаться посмотреть на это событие с разных сторон. Игрок может подумать, что он не бил арбитра сильно, что он просто толкнул его или что-то в этом роде. Но точка зрения арбитра совсем иная: “Мы не защищены”. Поэтому то, что сделал Алекс, было неправильно. В хоккее все происходит так быстро, что любому парню очень легко потерять хладнокровие, а спустя 30 секунд он уже сожалеет о том, что сделал. Когда эмоции накаляются, я думаю, арбитр должен это понимать и не должен вставать на пути игрока», — сказал капитан «Сэйбрз» Майк Рэмси.

Еще один хоккеист «Баффало» Дэйл Хаверчук выразил мнение, что одной из причин поступка Могильного стал новый стиль общения на льду, когда игрокам стало разрешено гораздо меньше, чем раньше:

«Вероятно, в старые времена игрокам разрешалось намного больше словесных оскорблений. Это был способ выпустить пар вместо драки, толчка или удара в горячих ситуациях. Таким был стиль игры. Нельзя ожидать, что все игроки будут тихими и молчаливыми».

Было очевидно, что Могильного ждет серьезное наказание от Национальной хоккейной лиги. Во-первых, сам поступок получился максимально некрасивым, во-вторых, незадолго до этого физическим контактом с арбитром отметился Яромир Ягр. Лиге нужно было показать, что судьи — люди неприкосновенные.

«Похоже, они хотят сказать: “Нам лучше пресечь это в зародыше”. Наверное, поэтому они будут настолько суровы, насколько смогут», — еще после игры предположил тот же Хаверчук.

Его прогноз сбылся — НХЛ отстранила Могильного на 10 матчей, из русских хоккеистов больше получал только Андрей Назаров, однажды дисквалифицированный на 13 игр. Узнав о наказании Александра, главный тренер «Баффало» Джон Маклер прошелся по НХЛ, заметив, что судейство — лишь одна из немногих серьезных проблем организации: