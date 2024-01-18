Райнхарт превзошел рекорд Буре по длительности голевой серии в матчах НХЛ за «Флориду»

ТАСС, 18 января. «Флорида» со счетом 2:3 после овертайма проиграла «Детройту» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Майкл Расмуссен (32-я минута), Робби Фаббри (47) и Дилан Ларкин (62). У проигравших отличились Сэм Райнхарт (26) и Густав Форслинг (32). Результативную передачу на свой счет записал российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29 и был признан третьей звездой матча. В игре принял участие нападающий «Детройта» Клим Костин, из-за травмы не выступавший с 18 декабря 2023 года.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 15, 18.01.2024, 3:00 Флорида 2 Детройт 3 ОТ

Райнхарт забил в восьмом матче подряд, установив клубный рекорд по этому показателю. Ранее он принадлежал российскому нападающему Павлу Буре, который отличался в семи встречах кряду в сезоне-2000/01. Райнхарт также забил в меньшинстве во второй встрече подряд, канадец стал лишь вторым игроком в истории «Флориды», кому удалось совершить подобное. До этого в октябре 2009 года в двух матчах подряд в меньшинстве отличался чешский форвард Радек Дворжак.

«Флорида» потерпела третье поражение подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 58 очками в 44 матчах. «Детройт» выиграл третью игру кряду, клуб располагается на третьей позиции в том же дивизионе, набрав 51 очко после 44 встреч. Обе команды проведут следующие матчи в ночь на 20 января по московскому времени: «Флорида» примет «Миннесоту», «Детройт» на выезде сыграет с «Каролиной».