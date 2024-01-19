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09:18 (мск), источник: ТАСС

Овечкин сделал результативную передачу в первом матче НХЛ после травмы

Российский нападающий «Вашингтона» отличился в победном матче против «Сент-Луиса».

Вашингтон
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Источник: Reuters

ТАСС, 19 января. «Вашингтон» со счетом 5:2 обыграл «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Ти Джей Оши (11-я, 31-я, 60-я минуты), Николя Обе-Кюбель (24) и Дилан Строум (41). У проигравших отличился Натан Уокер (18, 45). Результативные передачи на свой счет записали российские нападающие Александр Овечкин («Вашингтон») и Никита Александров («Сент-Луис»). Александров набрал первое очко в нынешнем сезоне НХЛ, игра против «Вашингтона» стала для него 11-й в регулярном чемпионате.

Овечкин набрал очки в седьмом матче подряд, в котором принял участие. До этого россиянин пропустил три игры из-за повреждения нижней части тела. Овечкин занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Вашингтона» в нынешнем сезоне, на его счету 28 очков (8 шайб + 20 передач) в 40 встречах. Форвард располагается на второй позиции в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забив 830 голов. Он уступает только канадскому нападающему Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 50 очков в 43 матчах. «Сент-Луис» идет шестым в Центральном дивизионе с 44 очками после 43 игр. В следующем матче команды вновь сыграют между собой, встреча пройдет в ночь на 21 января по московскому времени на домашней площадке «Сент-Луиса».

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Вашингтон
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Сент-Луис
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