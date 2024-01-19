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11:08 (мск), источник: Sport24

Русский король правит в Америке! Кучеров творит что-то невероятное, отдал 500-й пас за карьеру, идет на суперрекорд

Он первым в сезоне выбил 75 очков!

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Бомбардирская гонка в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги — отдельное удовольствие. В немалой степени этому способствовал звездный нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — в прошлые сезоны он выносил всех в одну калитку, а на старте нынешнего сбился с привычного темпа и позволил конкурентам почувствовать шанс на завоевание «Арт Росс Трофи».

Сильнее остальных этой возможностью воодушевились форвард «Тампы» Никита Кучеров и звезда «Колорадо» Нэтан Маккиннон, которые к середине ноября удерживали лидерство в рейтинге самых результативных игроков сильнейшей лиге Северной Америке. Перед стартом очередного игрового дня (ночь с 18 на 19 января по московскому времени) в активе россиянина и канадца значилось по 72 очка, у Макдэвида — 58.

«Эвеланш» встречались на выезде с «Бостоном» сгорели со счетом 5:2, а Маккиннон ограничился заброшенной шайбой. Кучеров же идеально воспользовался шансом и захватил единоличное лидерство в гонке за «Арт Россом».

Куча ждало противостояние с Кириллом Капризовым и его «Миннесотой». К середине матча русские звезды обменялись результативными ассистами, не самым заметным образом поучаствовав в шайбах Виктора Хедмана и Марко России, а вот далее Никита вынес соотечественника в одну калитку.

Сперва он обокрал одного из соперников за воротами «Уайлд» и моментально выложил шайбу под бросок Брэйдену Поинту — тот справился со своей не самой тяжелой миссией со второй попытки.

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Ну, а в третьей двадцатиминутке Куч сделал то, что за время своего выступления в НХЛ делал десятки раз. Большинство «Лайтнинг», перевод на Стивена Стэмкоса, бросок в касание. Клас-си-ка!

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Фиксируем важные цифры: «Молнии» вынесли «Дикарей» со счетом 7:3, одержав 4-ю победу подряд, а их российский форвард первым в сезоне добрался до отметки в 75 очков и отдал 500-ю голевую передачу в своей карьере. Гений, которого невозможно остановить!

В регулярке «Тампе» осталось сыграть 37 матчей, вся борьба за место в плей-офф еще впереди — прямо сейчас клуб из Солнечного штата Флорида идет восьмым. Ну, а его главную звезду ждет битва с Маккинноном, Пастрняком, Макдэвидлм и даже самим собой: личный рекорд Никиты — 128 очков за регулярку, вдруг удастся его побить?

Автор: Артем Гаев

Тампа-Бэй
7:3
1:1, 3:2, 3:0
Миннесота
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