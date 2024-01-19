Кучеров преодолел отметку в 500 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 19 января. «Тампа» со счетом 7:3 победила «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 15, 19.01.2024, 3:00 Тампа-Бэй 7 Миннесота 3

В составе «Тампы» шайбы забросили Виктор Хедман (7-я минута), Энтони Чирелли (21, 58), Валттери Мереля (24), Брейден Пойнт (33), Стивен Стэмкос (42) и Майки Эйссимонт (47).

В составе проигравшей команды авторами голов стали Йоэль Эрикссон Эк (6), Марко Росси (31) и Джейкоб Миддлтон (40). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал результативную передачу, вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет три передачи и стал первой звездой матча. Россиянин довел количество результативных пасов в регулярных чемпионатах НХЛ до 500. Кучеров стал девятым россиянином, который смог достичь данной отметки. На восьмом месте располагается Александр Могильный (559), завершивший карьеру, лидером является нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (779).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 15, 19.01.2024, 3:00 Оттава 6 Монреаль 2

«Тампа» одержала четвертую победу подряд, команда занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 51 очко по итогам 45 матчей. «Миннесота» располагается на седьмой строчке Центрального дивизиона с 41 очком после 44 встреч. «Тампа» в следующем матче встретится на выезде против «Баффало» вечером 20 января по московскому времени. «Миннесота» в ночь на 20 января по московскому времени сыграет в гостях против «Флориды».