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09:49 (мск), источник: ТАСС

Барбашев забросил две шайбы в матче НХЛ между «Вегасом» и «Рейнджерс»

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Вегаса».

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Источник: Reuters

ТАСС, 19 января. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:5 проиграл «Вегасу» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 15, 19.01.2024, 6:00

Вегас5Рейнджерс1

В составе «Вегаса» шайбы забросили Джонатан Маршессо (12-я минута), Иван Барбашев (15, 38), Киган Колесар (39) и Бретт Хауден (59). У «Рейнджерс» гол на счету Мики Зибанеджада (41), результативной передачей отметился российский нападающий Артемин Панарин. Его одноклубник и соотечественник вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 25.

Барбашев был признан первой звездой матча. Теперь на счету российского нападающего 21 очко (11 заброшенных шайб + 10 результативных передач) в 45 играх текущего сезона.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 15, 19.01.2024, 5:00

Калгари3Торонто4

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 58 очков в 44 матчах. «Вегас» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 57 очками после 45 игр. В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 21 января сыграют против «Лос-Анджелеса». «Вегас» в тот же день примет «Питтсбург».

В других матчах игрового дня «Калгари» дома уступил «Торонто» (3:4), «Эдмонтон» на своей площадке справился с «Сиэтлом» (4:2), «Нэшвилл» в гостях одолел «Лос-Анджелес» (2:1), «Аризона» на выезде уступила «Ванкуверу» (1:2). Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров в первом периоде подрался с канадским нападающим Лиамом О’Брайеном.

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