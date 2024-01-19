Барбашев забросил две шайбы в матче НХЛ между «Вегасом» и «Рейнджерс»

ТАСС, 19 января. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:5 проиграл «Вегасу» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 15, 19.01.2024, 6:00 Вегас 5 Рейнджерс 1

В составе «Вегаса» шайбы забросили Джонатан Маршессо (12-я минута), Иван Барбашев (15, 38), Киган Колесар (39) и Бретт Хауден (59). У «Рейнджерс» гол на счету Мики Зибанеджада (41), результативной передачей отметился российский нападающий Артемин Панарин. Его одноклубник и соотечественник вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 25.

Барбашев был признан первой звездой матча. Теперь на счету российского нападающего 21 очко (11 заброшенных шайб + 10 результативных передач) в 45 играх текущего сезона.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 15, 19.01.2024, 5:00 Калгари 3 Торонто 4

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 58 очков в 44 матчах. «Вегас» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 57 очками после 45 игр. В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 21 января сыграют против «Лос-Анджелеса». «Вегас» в тот же день примет «Питтсбург».