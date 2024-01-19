Русский гигант одним кулаком избил канадца — того пришлось спасать судьям! Драка скандального Задорова: видео
У Барбашева дубль, у Тарасенко — новая заявка на обмен.
Первая часть игровой среды (18 января) в Национальной хоккейной лиге порадовала российских болельщиков возвращением в строй Александра Овечкина и ассистентским хет-триком Никиты Кучерова.
Во второй ярких событий с участием русских суперзвезд не было, но несколько заслуживающих внимания эпизодов наши игроки все-таки организовали.
Заметнее других отличился Никита Задоров. В этом сезоне о Русском Крушителе чаще говорят в контексте его громкого и скандального политического интервью, а вот особыми подвигами на площадке защитник не блещет. В 19 матчах после обмена из «Калгари» в «Ванкувер» он не забросил ни одной шайбы и отдал 4 голевых передачи — даже во «Флэймз» результативность оборонца была чуть выше. Да, Никита вышел на положительный показатель полезности, но в команде-претенденте на Кубок Стэнли сделать это было чуть легче, чем в «Огоньках».
И вот во встрече с «Аризоной» Big Z наконец-то напомнил о себе — дракой с Лиэмом О’Брайеном. Первые секунды этого поединка получились скучными — оппоненты надолго зависли в своеобразном клинче, но потом Задоров вспомнил о своих длинных руках и могучих кулаках, за несколько ударов забив канадца. Останавливать бой пришлось судьям, что дополнительно зафиксировало победу россиянина.
Если Задоров избил О’Брайена, то «Рейнджерс» были избиты сами — в Лас-Вегасе. Команда Артемия Панарина в середине января, вроде бы, пришла в себя после неудачного отрезка, одержав две победы подряд. Но в гостях у действующего чемпиона шансов у нее не было: уже ко второму перерыву на табло горели цифры 4:0.
Самым активным образом поучаствовал в выносе «синерубашечников» и нападающий Иван Барбашев, который оформил дубль. Его гол в большинстве получился обычным — пас из-за ворот, бросок с пятака. А вот первая шайба вышла куда оригинальней. Двукратный обладатель Кубка Стэнли замкнул дальнюю штангу, но сделал это ногой — Игорь Шестеркин такого явно не ожидал. Впрочем, претензий к арбитрам и нападающему быть не должно: Иван боролся с соперником и умышленного движения коньком точно не делал. Теперь у него 11 голов и 10 передач в нынешнем сезоне.
Порадовал Владимир Тарасенко. Форварда «Оттавы» и так рассматривали в качестве интересного лота перед надвигающимся трансферным дедлайном, а его третий гол в последних четырех матчах громко сигнализирует нуждающимся в усилении клубам НХЛ — Русский Танк в порядке и готов вам помочь. Сегодня Тарасенко забил «Монреалю», «Сенаторз» победили 6:2, а за последние пять игр они набросали 21 шайбу — не самая привычная статистика для худшей команды конференции.
Автор: Артем Гаев