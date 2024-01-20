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11:31 (мск), источник: Sport24

Гол Свечникова принес «Каролине» победу в матче с «Детройтом»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой «Харрикейнз» со счетом 4:2.

Каролина
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Источник: Reuters
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Победу «ураганам» принес Андрей Свечников. Еще по голу забили Джордан Мартинук, Себастьян Ахо и Мартин Нечас. На счету Дмитрия Орлова ассист.

У «Ред Уингз» отличились Клим Костин и Джей Ти Комфер.

Каролина
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Детройт
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