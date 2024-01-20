Гол Свечникова принес «Каролине» победу в матче с «Детройтом»

Хоккей, НХЛ, Неделя 1520.01.2024, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena, 18841 зритель
|Род Бриндамор
|Дерек Лалонд
|Антти Раанта
|Алекс Лион(Алекс Лион)
|02:27
|Клим Костин(Даниэль Спронг, Джозеф Велено)
|03:14
|Джордан Мартинук(Джордан Стаал, Брент Бернс)
|36:25
|Мартин Нечас(Майкл Бантинг, Дмитрий Орлов)
|38:57
|Джейкоб Слэвин
|39:17
|Джей Ти Комфер(Дилан Ларкин, Шейн Гостисбеер)
|50:15
|Джефф Питри
|50:46
|Андрей Свечников(Себастьян Ахо, Майкл Бантинг)
|58:44
|Себастьян Ахо(Мартин Нечас, Андрей Свечников)
Мартин Нечас (Каролина), Андрей Свечников (Каролина), Майкл Бантинг (Каролина)
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0