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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Капризов в огне! Выдал лучший матч в сезоне и добился уникального достижения в карьере НХЛ

«Миннесота» переиграла «Флориду» в фантастической встрече.

Миннесота
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Источник: Reuters

Сегодня на «Амерант Банк Арена» встретились «Флорида» и «Миннесота». Команды встречаются второй раз в этом сезоне, в первом матче победу праздновали «дикари», переиграв «пантер» со счётом 2:0.

В самом начале встречи Уильям Локвуд ударил Флёри и спровоцировал заварушку, по итогам которой «Миннесота» оказалась в большинстве. И Кирилл Капризов реализовал лишнего, подставив клюшку после прострела Мэтта Болди.

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Далее Брэндон Дьюхейм решил объяснить Локвуду, как необходимо себя вести, отправив того в нокаут. Больше Локвуд на площадке не появился.

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Начало второго периода получилось обескураживающим для гостей: Аарон Экблад на первой минуте сравнял счёт. Но далее пиршество «Миннесоты» в большинстве продолжилось: Хартман, Эрикссон Эк и Цуккарелло реализовали три большинства подряд и создали комфортное преимущество для «Уайлд». Одним из ассистентов Цуккарелло стал Капризов, набравший второе очко в матче. Это позволило Кириллу выйти на чистое четвёртое место в истории «Миннесоты» по количеству игр с 2+ очками. И после этой шайбы произошло уникальное событие: на отметке 30:32 Сергей Бобровский и Марк-Андре Флёри одновременно покинули свои ворота, уступив место бэкапам, словно это Матч звёзд.

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До перерыва «Флорида» успела огорчить Густавссона, запихав шайбу с пятака усилиями Луостаринена.

Третий период начался с двух убойных моментов Капризова, один из которых он реализовал. Таким образом, эта шайба стала пятой (!) за матч в большинстве для «Миннесоты».

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Для самого Капризова это достижение — два гола за матч в большинстве — оказалось уникальным в карьере НХЛ. Ранее Кирилл ограничивался одним голом при реализаации лишнего в рамках одной встречи.

Хозяева не опустили руки и на 49-й минуте с 18-секундным интервалом забросили дважды. Отличились Лунделль и Форслинг. В концовке «пантеры» обрушили град опасных моментов на Густавссона, но тот выдержал, а точку поставил Райан Хартман, поразивший пустые ворота потрясающим бильярдным броском.

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«Флорида» проиграла четвёртый матч кряду, а «Миннесота» реабилитировалась за вчерашнее поражение от «Тампы».

Флорида
4:6
0:1, 2:3, 2:2
Миннесота
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