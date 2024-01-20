Овечкин кошмарен в дуэте со своим другом! Ови и Кузнецов без конца вредят «Вашингтону» — русская связка не работает

Александр Овечкин — 0 голов, 6 передач в последних пяти матчах, 12 бросков в створ в пяти последних матчах. Евгений Кузнецов — 0 голов, 1 передача, 7 бросков в створ в пяти последних матчах. Казалось бы, что может быть проще: поставить вместе лучшего снайпера современности и великолепного технаря-диспетчера, который разговаривает с ним на одном языке? Однако связка Овечкина и Кузнецова совершенно не работает. Более того, для нынешнего «Вашингтона» сочетание двух российских форвардов — это сплошной вред.

Недавнее возвращение в строй травмированных Макса Пачиоретти и Ти Джея Оши, а также восстановление самого Овечкина, повысили вариативность сочетаний в атаке для главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери. Тренер убрал Овечкина от центра Дилана Строума, отправив его к Пачиоретти и Оши, что поначалу вызывало скепсис, но показатели расширенной статистики продемонстрировали абсолютную правоту наставника.

Итак, тройка Пасиоретти — Строум — Оши имела 58,9% попыток бросков и продемонстрировала 68,4% в графе ожидаемых голов. Это очень крепкие цифры, поскольку все, что превышает уровень 50%, говорит о приличной «химии». А что же наши герои?

Увы, но Ови и Кузи — худшее сочетание центра и крайнего форварда в команде. По показателю ожидаемых голов россияне вместе намного хуже, чем вышеуказанная тройка Строума. Более того, Овечкин и Строум показывали неплохое взаимопонимание, а самое непонятное — это тот факт, что Кузнецов без Овечкина играет лучше, чем с Александром (-2 по показателю ожидаемых голов за 60 минут игры в равных составах).

Для сравнения: Овечкин и Кузнецов совместно имели 41,8% попыток бросков, а по ожидаемым голам выдали вдвое меньше, чем тройка Строума — лишь 33%. Учитывая талант обоих россиян, такое использование форвардов выглядело бы просто разбазариванием ресурсов, ведь Ови и Кузи проиграли свои смены со счетом 4:10. Согласно тепловой карте от HockeyViz, значительная часть всех действий в обороне, когда Овечкин и Кузнецов находились на льду, происходила на пятачке у ворот «Вашингтона» — в самом опасном месте.

«Игра Овечкина с Кузнецовым не просто не приносит пользы. Глядя на эти графики, надо признать, что двое русских, выпущенных вместе, приносят сплошной вред. Понятно, что Овечкин неважно играет в обороне, но игра Кузнецова — это настоящая проблема для команды. В то же время, Кузи становится намного лучше, если выходит вместе с Оши, но Ти Джей доказал свою “химию” практически со всеми», — отметил автор Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

Когда Кузнецов был на льду, «Вашингтон» никогда не отличался большим количеством бросков в створ ворот соперника, но Евгений за счет потрясающего чувства шайбы создавал опасные моменты, играл на добивании и классно играл в обыгрыше. Сейчас этого просто нет, а плохую игру Евгения в обороне объяснить просто невозможно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QJ0GjtOmbXw" title="Овечкин - "Кузя, идиот". Евгений попытался пошутить во время предматчевого интервью" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Надежда на то, что двое русских все же откопают золотую жилу взаимопонимания, не сбылась. «Зажечь» Овечкина при помощи соотечественника не удается, и Карбери вряд ли стоит продолжать экспериментировать в этом направлении. Пусть за Кузнецовым присматривает Оши, а Овечкина надо вернуть в зону атаки — для этого ему нужен Дилан Строум в центре и Том Уилсон на другом краю.