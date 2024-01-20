«Тампа» продлила победную серию в НХЛ, переиграв «Баффало»

Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Ник Пол (7-я минута), Тайлер Мотт (8) и Келвин де Хаан (59). У гостей шайбу забросил Дилан Козенс (34).