«Тампа» продлила победную серию в НХЛ, переиграв «Баффало»
«Тампа» переиграла «Баффало» в матче НХЛ и продлила победную серию.
«Тампа» переиграла «Баффало» в матче НХЛ и продлила победную серию.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Ник Пол (7-я минута), Тайлер Мотт (8) и Келвин де Хаан (59). У гостей шайбу забросил Дилан Козенс (34).
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провел на льду 19 минут 23 секунды и не отметился результативными действиями. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский провел игру на скамейке запасных.
«Тампа» (53 очка, 46 матчей) занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции, где «Баффало» (44 очка, 46 матчей) занимает предпоследнюю, седьмую строчку.