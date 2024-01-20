Хет-трик О’Коннора и 5 очков Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Филадельфией»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4, вследствие которой хозяева прервали свою пятиматчевую удачную серию.

В составе «Колорадо» хет-трик оформил Логан О’Коннор, по дублю на счету Микко Рантанена и Натана Маккиннона (2+3). У «Флайерз» отличились Джоэль Фараби, Трэвис Конечны, Тайсон Фёрстер и Кэм Аткинсон.

27-летний российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 34 броска из 38, одержав 25-ю победу в сезоне.