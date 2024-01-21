Гол Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Питтсбургом» в НХЛ

Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» отличились Райан Грейвз (30-я минута) и Джейк Гюнцель (35), российский форвард Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу. За «Вегас» шайбы забросили Джонатан Маршессо (46), российский нападающий Павел Дорофеев (47) и Брендан Бриссон (50). Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев оформил ассистентский дубль.
«Вегас» располагается на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 59 очков за 46 матчей. «Питтсбург» (48 очков, 43 матча) идет седьмым в Столичном дивизионе.
В следующем матче «Вегас» 22 января на выезде сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург» в этот же день в гостях встретится с «Аризоной Койотис».
В параллельных встречах регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). «Нефтяники» одержали 13-ю победу подряд. «Сан-Хосе Шаркс» на своем льду одержал победу над «Анахайм Дакс» — 5:3 (0:0, 3:2, 2:1), российские хоккеисты «Шаркс» Александр Барабанов и Никита Охотюк не набрали очков, как их соотечественник Илья Любушкин из «Анахайма». «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1), российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков не отметились результативными действиями.