Гол Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Питтсбургом» в НХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240275&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» отличились Райан Грейвз (30-я минута) и Джейк Гюнцель (35), российский форвард Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу. За «Вегас» шайбы забросили Джонатан Маршессо (46), российский нападающий Павел Дорофеев (47) и Брендан Бриссон (50). Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев оформил ассистентский дубль.

«Вегас» располагается на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 59 очков за 46 матчей. «Питтсбург» (48 очков, 43 матча) идет седьмым в Столичном дивизионе.

В следующем матче «Вегас» 22 января на выезде сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург» в этот же день в гостях встретится с «Аризоной Койотис».