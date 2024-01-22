Российский защитник забил самый курьезный гол сезона! Он набрал три очка, но команду это не спасло

Скандальный обмен нападающего Каттера Готье, не желавшего играть в «Филадельфии», в «Анахайм» оказал влияние на многих людей, напрямую не связанных с этой сделкой. Например, уход из «Дакс» защитника Джэйми Драйсдейла освободил место для Павла Минтюкова. А вот появление в «Филадельфии» того же самого Драйсдейла вполне могло перекрыть кислород Егору Замуле, который только в этом сезоне стабильно заиграл в основе «Флайерз».

Но Замула не стал играть меньше с появлением Драйсдейла. Более того, Егор получил стабильное место в первой спецбригаде большинства. Именно при численном преимуществе Замула забил свой первый гол в матче против «Оттавы». И получился он невероятно курьезным: после броска Фараби шайба взмыла вверх, и вратарь «Сенаторз» Сегард потерял ее из виду. Первым ее увидел Замула, который подъехал к борту и спокойно отправил шайбу в открытый угол, пока датский вратарь соперника не успел ничего сделать.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240280&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй гол получился куда более обыденным. Все тот же Фараби отпасовал Замуле на синюю линию, и защитник точным броском с кистей поразил верхний угол.

Впрочем, без ошибок Егор тоже не обошелся. На старте второго периода он не попал по шайбе на чужой синей линии и не смог догнать Макивена, сократившего отставание в счете.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_kTrwOAzmys" title="Senators' MacEwen capitalizes on unforced Zamula error and rifles one past Flyers' Ersson" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.