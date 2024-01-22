Российский защитник забил самый курьезный гол сезона! Он набрал три очка, но команду это не спасло
Егор Замула поучаствовал во всех голевых атаках команды.
Егор Замула поучаствовал во всех голевых атаках команды.
Скандальный обмен нападающего Каттера Готье, не желавшего играть в «Филадельфии», в «Анахайм» оказал влияние на многих людей, напрямую не связанных с этой сделкой. Например, уход из «Дакс» защитника Джэйми Драйсдейла освободил место для Павла Минтюкова. А вот появление в «Филадельфии» того же самого Драйсдейла вполне могло перекрыть кислород Егору Замуле, который только в этом сезоне стабильно заиграл в основе «Флайерз».
Но Замула не стал играть меньше с появлением Драйсдейла. Более того, Егор получил стабильное место в первой спецбригаде большинства. Именно при численном преимуществе Замула забил свой первый гол в матче против «Оттавы». И получился он невероятно курьезным: после броска Фараби шайба взмыла вверх, и вратарь «Сенаторз» Сегард потерял ее из виду. Первым ее увидел Замула, который подъехал к борту и спокойно отправил шайбу в открытый угол, пока датский вратарь соперника не успел ничего сделать.
Второй гол получился куда более обыденным. Все тот же Фараби отпасовал Замуле на синюю линию, и защитник точным броском с кистей поразил верхний угол.
Впрочем, без ошибок Егор тоже не обошелся. На старте второго периода он не попал по шайбе на чужой синей линии и не смог догнать Макивена, сократившего отставание в счете.
Вскоре уже Замула выступил в роли ассистента для Фараби, но во втором периоде «Оттава» воспряла так, как будто это не она занимает последнее место на Востоке. В начале третьей двадцатиминутки «Сенаторз» сравняли счет, а быстрая контратака за пять минут до конца периода принесла победу гостям. Джозеф сделал передачу на Владимира Тарасенко, который точно бросил в касание. Из 12 его голов в этом сезоне аж четыре — победные.