Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
Миннесота
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Торонто
Хоккей. НХЛ
21.01
Филадельфия
Оттава
35
Хоккей. КХЛ
21.01
Нефтехимик
Адмирал
32
Хоккей. КХЛ
21.01
Ак Барс
Спартак
Б
43
Хоккей. КХЛ
21.01
Локомотив
Авангард
41
Хоккей. КХЛ
21.01
Металлург Мг
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
21.01
Салават Юлаев
Амур
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
21.01
Торпедо
ЦСКА
ОТ
32
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
21.01
Филадельфия
Оттава
35
21.01
Лос-Анджелес
Рейнджерс
21
21.01
Вегас
Питтсбург
32
21.01
Калгари
Эдмонтон
13
21.01
Сан-Хосе
Анахайм
53
21.01
Сент-Луис
Вашингтон
30
21.01
Бостон
Монреаль
94
21.01
Ванкувер
Торонто
64
Хоккей. НХЛ. Все результаты
02:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский защитник забил самый курьезный гол сезона! Он набрал три очка, но команду это не спасло

Егор Замула поучаствовал во всех голевых атаках команды.

Филадельфия
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: USA Today Sports

Скандальный обмен нападающего Каттера Готье, не желавшего играть в «Филадельфии», в «Анахайм» оказал влияние на многих людей, напрямую не связанных с этой сделкой. Например, уход из «Дакс» защитника Джэйми Драйсдейла освободил место для Павла Минтюкова. А вот появление в «Филадельфии» того же самого Драйсдейла вполне могло перекрыть кислород Егору Замуле, который только в этом сезоне стабильно заиграл в основе «Флайерз».

Но Замула не стал играть меньше с появлением Драйсдейла. Более того, Егор получил стабильное место в первой спецбригаде большинства. Именно при численном преимуществе Замула забил свой первый гол в матче против «Оттавы». И получился он невероятно курьезным: после броска Фараби шайба взмыла вверх, и вратарь «Сенаторз» Сегард потерял ее из виду. Первым ее увидел Замула, который подъехал к борту и спокойно отправил шайбу в открытый угол, пока датский вратарь соперника не успел ничего сделать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй гол получился куда более обыденным. Все тот же Фараби отпасовал Замуле на синюю линию, и защитник точным броском с кистей поразил верхний угол.

Впрочем, без ошибок Егор тоже не обошелся. На старте второго периода он не попал по шайбе на чужой синей линии и не смог догнать Макивена, сократившего отставание в счете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре уже Замула выступил в роли ассистента для Фараби, но во втором периоде «Оттава» воспряла так, как будто это не она занимает последнее место на Востоке. В начале третьей двадцатиминутки «Сенаторз» сравняли счет, а быстрая контратака за пять минут до конца периода принесла победу гостям. Джозеф сделал передачу на Владимира Тарасенко, который точно бросил в касание. Из 12 его голов в этом сезоне аж четыре — победные.

Филадельфия
3:5
2:0, 1:2, 0:3
Оттава
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 10 главных комедий последних лет по версии «Золотого глобуса»
Обзор старта сериала «Криминальное прошлое»: Питер Капальди работает таксистом и расследует старое дело об убийстве
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь