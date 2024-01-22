Настоящий Капризов вернулся? Русский форвард ставит Америку на уши

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги многие обращают внимание на непривычно скромную результативность Александра Овечкина, но лидер «Вашингтон Кэпиталз» является далеко не единственной российской звездой, от которого болельщики ждут более впечатляющей статистики и яркой игры. Кирилл Капризов столкнулся с похожими трудностями, и его положение куда менее завидно на фоне Ови.

Результативность российского нападающего «Миннесоты Уайлд» назвать грустной язык не поворачивается — все-таки Кирилл набирает больше одного очка в среднем за игру. Однако от Капризова все равно ждут большего. Это касается и голов, и передач, и его влияния на игру команды в принципе. Требовательные болельщики «Уайлд» считают, что если россиянин получает самую большую зарплату среди всех игроков клуба, то должен выделяться среди них и своими выступлениями. Особенно активно это мнение распространялось на старте сезона, и это немного удивляет и даже забавляет: люди почему-то до сих пор не привыкли к тому, что Капризов в начале чемпионата несколько долго запрягает, зато впоследствии рвет и мечет. В какой-то степени огня от россиянина ждал и Дин Эвасон: теперь уже экс-наставник «Миннесоты» видел в Капризове свой спасательный круг, но к его сожалению скромный по очкам период «регулярки» от Кирилла пришелся на провальный отрезок для «Уайлд», стоивший Эвасону места главного тренера.

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Смена тренера несколько встряхнула «дикарей», но глобально на результаты команды не повлияла. «Миннесота» все так же чередует победы с поражениями и кое-как цепляется за шансы попасть в плей-офф, которые становятся все более и более призрачными. Зато Кирилл Капризов по своему графику набрал шикарную форму. В последних десяти матчах он набрал 17 очков, забросив суммарно десять шайб и сделав семь результативных передач. Как видно, травма, полученная им в игре с «Виннипег Джетс», негативного влияния не оказала, что не может не радовать.

Накануне Капризов помог «Миннесоте» одолеть «Флориду», выиграв у Сергея Бобровского личную дуэль уроженцев Новокузнецка. В том матче российский форвард «Уайлд» оформил дубль и сделал одну голевую передачу. Сегодня Кирилл пошел еще дальше и оформил хет-трик.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240282&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Под его горячую руку попались не менее жаркие «Харрикейнз» из Северной Каролины. На игру с «Миннесотой» «ураганы» не досчитались одного из своих главных лидеров — Андрея Свечникова. Российский нападающий был вынужден пропустить матч из-за травмы верхней части тела. Кто знает, возможно, именно Свечникова не хватило «Каролине», чтобы реализовать все свое игровое преимущество, которое имела в битве с «дикарями». А оно было огромным. Буквально вся встреча прошла у ворот Филипа Густавссона, но из 42 бросков в створ цели достигли только два.

«Уайлд» же бросали вдвое реже, зато забивали на порядок чаще. Уже к середине второго периода «Миннесота» вела со счетом 2:1, забросив две шайбы всего с семи бросков в створ. Оба гола — в исполнении Капризова. Причем первая шайба от россиянина прилетела в ворота «Каролины» в не свойственном для Кирилла стиле: после наброса издали форвард «Миннесоты» выскочил из-за спины Дмитрия Орлова и здорово подставил клюшку, изменив траекторию полета шайбы. Во втором же случае Капризов мощно бросил с разворота, оставив в дураках всю оборону «ураганов».

Во втором перерыве репортеры, освещающие дела «Каролины», в ходе телетрансляции выделили именно Капризова и высказались о нем следующим образом:

«Капризов — тот игрок, которому не нужно три или четыре шанса. Ему достаточно одного. Такие игроки не прощают».

И лидер «Миннесоты» это подтвердил в третьем периоде. Когда «Каролина» бросила все силы на свое спасение, Капризов отработал в обороне и принял бросок на себя, затем подкараулил отскок и неотразимо бросил по пустым воротам, оформив свой первый в сезоне хет-трик.

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Он же стал для россиянина третьим в карьере в чемпионатах НХЛ. До этого Кирилл «положил трешку» в ворота «Аризоны Койотис» в сезоне-2020/21 и «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2022/23. Также тремя шайбами за игру Капризов отличался в сезоне-2021/22, но то было в рамках баталий с «Сент-Луис Блюз» в плей-офф. Всего по числу хет-триков в «регулярках» НХЛ российский форвард выбрался на второе место в истории «Уайлд», сравнявшись с Заком Париз и Мэттом Болди. Впереди только абсолютный рекордсмен Мариан Габорик (9).

Теперь Кирилл Капризов официально входит в топ-4 лучших снайперов в истории «Миннесоты». Его третья шайба в матче с «Каролиной» стала для него уже 132-й в карьере за «дикарей». По числу голов россиянин сравнялся с Джейсоном Цукером. Впереди — Зак Паризе (199 голов). Рекорд клуба принадлежит Мариану Габорику (219), но такими темпами он в обозримом будущем будет бит российским нападающим.