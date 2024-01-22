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09:37 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Рейнджерс» Панарин забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Анахаймом»

Россиянина признали лучшим игроком встречи.

Рейнджерс
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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 16, 22.01.2024, 4:30

Анахайм2Рейнджерс5

ТАСС, 22 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 обыграл «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Рейнджерс» отметились Винсент Трочек (38-я минута), Уилл Кайлли (51), Артемий Панарин (55), Крис Крайдер (57) и Джимми Веси (60). У проигравших дважды отличился Адам Хенрик (1, 16). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 18. Панарин был признан первой звездой матча.

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Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 16, 22.01.2024, 1:00

Детройт2Тампа-Бэй1

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 60 очков по итогам 46 матчей. «Анахайм», потерпевший третье поражение подряд, занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе с 31 очком после 46 игр. Обе команды проведут следующие матчи в ночь на 24 января по московскому времени: «Рейнджерс» на выезде сыграют против «Сан-Хосе», «Анахайм» примет «Баффало».

В других встречах игрового дня «Детройт» на своей площадке справился с «Тампой» (2:1). В составе гостей результативную передачу на свой счет записал нападающий Никита Кучеров, его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 35 и стал третьей звездой матча.

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«Торонто» на выезде обыграл «Сиэтл» (3:1), первой звездой матча признали вратаря канадской команды Илью Самсонова, отразившего 16 бросков из 17.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 16, 22.01.2024, 5:00

Сиэтл1Торонто3

«Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Даллас» (3:2 ОТ). В составе хозяев шайбу забросил защитник Александр Романов, его одноклубник Илья Сорокин отразил 40 из 42 и стал второй звездой матча. Команда из Нью-Йорка провела первую игру под руководством четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Руа, о назначении которого объявили 20 января.

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Айлендерс
3:2ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Даллас
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