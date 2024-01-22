Нападающий «Рейнджерс» Панарин забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Анахаймом»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 16, 22.01.2024, 4:30 Анахайм 2 Рейнджерс 5

ТАСС, 22 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 обыграл «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Рейнджерс» отметились Винсент Трочек (38-я минута), Уилл Кайлли (51), Артемий Панарин (55), Крис Крайдер (57) и Джимми Веси (60). У проигравших дважды отличился Адам Хенрик (1, 16). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 18. Панарин был признан первой звездой матча.

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Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 16, 22.01.2024, 1:00 Детройт 2 Тампа-Бэй 1

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 60 очков по итогам 46 матчей. «Анахайм», потерпевший третье поражение подряд, занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе с 31 очком после 46 игр. Обе команды проведут следующие матчи в ночь на 24 января по московскому времени: «Рейнджерс» на выезде сыграют против «Сан-Хосе», «Анахайм» примет «Баффало».

В других встречах игрового дня «Детройт» на своей площадке справился с «Тампой» (2:1). В составе гостей результативную передачу на свой счет записал нападающий Никита Кучеров, его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 35 и стал третьей звездой матча.

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«Торонто» на выезде обыграл «Сиэтл» (3:1), первой звездой матча признали вратаря канадской команды Илью Самсонова, отразившего 16 бросков из 17.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 16, 22.01.2024, 5:00 Сиэтл 1 Торонто 3