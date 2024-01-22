Эту невероятную красоту творят русские гении в Америке! Чудо-спасение Василевского, магия от Кучерова и Панарина

Читайте также Настоящий Капризов вернулся? Русский форвард ставит Америку на уши

Главный российский герой воскресенья в Национальной хоккейной лиге очевиден — Кирилл Капризов оформил хет-трик в выездной игре «Миннесоты» против «Каролины» и не оставил шансов конкурентам. На второе место смело можно поставить защитника «Филадельфии» Егора Замулу, который забил самый странный гол года и отметился первым дублем в сильнейшей лиге Северной Америки в игре против «Оттавы». А вот на третью строчку будет сразу несколько претендентов.

Андрей Василевский

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 16, 22.01.2024, 1:00 Детройт 2 Тампа-Бэй 1

Так плохо, как в этом сезоне, вратарь «Тампа-Бэй» не играл в Национальной хоккейной лиге никогда. Это касается и коэффициента надежности, и процента отраженных бросков, и отсутствия стабильности, которой всегда славился Вася. Безусловно, важную роль здесь сыграло хирургическое вмешательство из-за грыжи межпозвонкового диска, из-за которого голкипер пропустил полтора стартовых месяца регулярки. Но особых скидок русскому супермену никто делать не собирается.

Андрей старается найти себя прежнего, в последнее время начал регулярно побеждать, а в воскресной игре с «Детройтом» сотворил спасение, возродившее надежду — тот самый Василевский еще может вернуться. В хайлайтах сезона это небольшое хоккейное чудо должно быть обязательно!

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Никита Кучеров

«Молнии» проиграли «Ред Уингз» со счетом 1:2, но в список российских звезд игрового дня можно смело добавить еще одного их хоккеиста. Для этого Кучерову хватило всего лишь одного эпизода — тончайшая результативная передача на Виктора Хедмана в очередной раз подтвердила гениальность форварда.

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Накануне лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 4 очка за матч и обошел Куча в гонке за приз лучшему бомбардиру сезона — «Арт Росс Трофи». Отпускать его Никита не намерен и сегодня приблизился к канадцу на расстояние одного балла — 76 против 77.

Артемий Панарин

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 16, 22.01.2024, 4:30 Анахайм 2 Рейнджерс 5

Форвард «Рейнджерс» из бомбардирской гонки, кажется, выбыл, но тащить свою команду не перестал. Правда, к третьему игровому отрезку во встрече с «Анахаймом» Панарин не набирал очки больше 5 периодов или 2 часов игрового времени. Но в самый важный момент он напомнил о себе — комбинация коркинского таланта и Адама Фокса вышла на загляденье: россиянин поднял шайбу на американца, сам совершил перемещение за воротами и в итоге остался один напротив пустого угла. Вынимайте!

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«Нью-Йорк» столкнулся с неожиданными проблемами в противостоянии с одной из слабейших команд сезона — «синерубашечники» горели в Анахайме со счетом 0:2, но отыгрались, а голешник Панарина в итоге стал победным. Теперь у Артемия 28 голов, 34 передачи и 62 очка. У второго бомбардира «Рейнджерс» Винсента Трочека почти на 20 баллов меньше.

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