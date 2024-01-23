Чудовищная оплошность Малкина! Забил в свои ворота, лишив «Питтсбург» надежды

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240295&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» завершает своё мини-турне по Западу и сегодня пожаловал в Темпе, где сразился с «Аризоной», которая, как и «Пингвинз», бьётся за попадание в плей-офф.

Хозяева активно начали первый период и уже на третьей минуте были вознаграждены за это: Логан Кули сделал шикарную передачу одной рукой наотмашь в сторону Джейсона Цукера, которого защита «Питтсбурга» оставила в одиночестве, и тот переиграл Тристана Джерри.

Далее гости перехватили инициативу, периодически создавая моменты у ворот «Аризоны», но сравнять счёт до перерыва не удалось.

Однако на исходе пятой минуты второго периода им это всё-таки удалось: Ларс Эллер бросил из левого круга вбрасывания, и шайба просочилась сквозь амуницию Ингрэма. В середине периода Клейтон Келлер совершил круг почёта по зоне гостей, выдав прекрасную разрезающую передачу на Юусо Вялимаки, а тот отлично бросил с ползоны.

Далее «Пингвинз» получили большинство под занавес периода, но реализовать его не получилось, однако удалось это сделать через секунду после выхода пятого полевого: Сидни Кросби филигранно подставил клюшку, отправив шайбу под перекладину. Поучаствовал в голевой атаке и Евгений Малкин, отметившийся голевой передачей.

Но удержать ничейный счёт до перерыва гостям не удалось по причине настырности Александра Керфута, который в конце периода «доел» момент на пятаке гостей.

Третий период же ознаменовался кошмаром, виновником которого стал Евгений Малкин: Крис Летанг скинул шайбу назад Малкину, тот небрежно её обработал, после чего она тихонько покатилась в ворота, оставленные Тристаном Джерри. Наверное, самый лёгкий гол в карьере Лоусона Круза, на которого и была записана шайба.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240294&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» пошёл ва-банк, совсем позабыв об обороне, но у гостей всё сыпалось из рук. Одной из многочисленных потерь воспользовался Ник Бьюгстад, который и поставил точку в этом матче.