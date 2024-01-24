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08:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Айлендерс» Сорокина

Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу гостей. В составе «Вегаса» шайбы забросили российский нападающий Иван Барбашев (12-я минута), Шелдон Ремпал (27) и Николая Руа (30). У «Айлендерс» авторами голов стали Брок Нельсон (24) и Жан-Габриэль Пажо (50).

Иван Барбашев также отметился голевой передачей и был признан второй звездой матча. Российский форвард «Вегаса» продлил личную результативную серию до четырех матчей, в которых суммарно набрал 7 очков (3 гола и 4 передачи).

Защитник «Айлендерс» Александр Романов записал на свой счет голевой пас. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 24 броска из 27. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев очков не набрал.

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2:3
0:1, 1:2, 1:0
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