Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Айлендерс» Сорокина

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу гостей. В составе «Вегаса» шайбы забросили российский нападающий Иван Барбашев (12-я минута), Шелдон Ремпал (27) и Николая Руа (30). У «Айлендерс» авторами голов стали Брок Нельсон (24) и Жан-Габриэль Пажо (50).

Иван Барбашев также отметился голевой передачей и был признан второй звездой матча. Российский форвард «Вегаса» продлил личную результативную серию до четырех матчей, в которых суммарно набрал 7 очков (3 гола и 4 передачи).