НХЛ — это лига Кучерова. Русский зверь устроил очередной погром в Америке

В хоккейном сообществе среди лучших игроков мира обычно принято выделять двух персонажей: Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона. О том, кто именно из этих канадцев мастеровитее и круче, активные дискуссии ведутся на протяжении последних нескольких нет. Конечно, не так яро, как между поклонниками таланта Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но все же. Порой на фоне этой парочки появляется Леон Драйзайтль. Однако в этом сезоне положение дел наконец-то изменилось в нужном направлении.

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Никита Кучеров давно наводит страх на всю НХЛ, но о российском форварде говорят недостаточно. Особенно в сравнении с теми же Макдэвидом и Маккинноном. Возможно, все дело в том, что сам Кучеров избегает лишней шумихи в СМИ. Однако обделять россиянина вниманием нельзя, иначе это будет преступлением против хоккея. Никита является одним из тех людей, кого остальные игроки должны ставить себе в пример. По той простой причине, что Кучеров делает на площадке совершенно феноменальные вещи.

Его видение игры, действия на льду и отношение к работе и тренировкам — истинный показатель профессионализма. И, конечно же, особое внимание к себе привлекает результативность россиянина. Никита постоянно работает над собой, он поднял планку настолько высоко, что порой сомневаешься, что человек на такое в принципе способен. Куч — будто бы инопланетянин, а его хоккей — это космос.

Все тот же Маккиннон косвенно заставляет Кучерова прибавлять с каждой игрой. Сам Никита, конечно же, на очки внимания не обращает. Россиянина заботят исключительно результаты команды. Но общая картина складывается таким образом, что канадский форвард «Колорадо», сам того не желая, как бы провоцирует Никиту на новые свершения. Недавно Маккиннон опередил Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ. Как оказалось — совсем не надолго.

В сегодняшнем матче против «Филадельфии Флайерз» российский лидер «Тампы» оперативно отыграл отставание от Маккиннона, а затем и вовсе вернул себе лидерство в бомбардирском зачете. Но как!

Никита Кучеров проявил свои снайперские навыки и оформил хет-трик — первый в сезоне и пятый в карьере в чемпионатах НХЛ. Интересно, что последний до сегодняшнего дня раз россиянин забросил три шайбы в одной игре «регулярки» чуть более двух лет назад. В январе 2022-го он разнес «Баффало Сейбрз». А сегодня то же сделал и с «Филадельфией».

Голы в исполнении Кучерова пришлись на любой вкус. Сначала он отличился при игре в равных составах. Формально, конечно, «Тампа» разыгрывала большинство, но забить удалось уже после того, как удаленный хоккеист «Флайерз» вышел на площадку. Кучеров попробовал пробить ворота кистевым броском, но тот был заблокирован. Следующей же волной последовал фирменный уан-таймер, да настолько мощный, что сетка с трудом осталась целой.

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Вскоре Никите все же удалось официально реализовать большинство. У игроков «Филадельфии» закружились головы в ходе комбинационной атаки «Тампы», из-за чего про Кучерова вдруг все забыли. А ведь Никита играет в обеих спецбригадах. Россиянин подкараулил шайбу на дальней штанге и без каких-либо препятствий отправил ее в ворота. Благодаря этому голу Никита набрал свое 300-е очко в карьере в чемпионатах НХЛ в формате большинства и стал 12-м российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.

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Позднее он набрал и 301-й балл, отличившись результативной передачей при очередном розыгрыше большинства, и по этому показателю обошел Вячеслава Козлова.

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А под самый занавес встречи Кучеров оформил хет-трик, забив в пустые ворота. Лица болельщиков «Филадельфии» от такого перформанса россиянина ценнее всяких слов. Они как бы говорят: «Да что ж ты будешь делать, а? Как его остановить?» А никак. Куч — могуч.

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Для Кучерова этот матч стал уже 25-м в карьере в чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 4 очка и более. Среди действующих игроков лиги столько же и более в своем активе имеют только Сидни Кросби (38 матчей), Коннор Макдэвид (35), Александр Овечкин (32), Евгений Малкин (29) и Леон Драйзайтль (25). Благодаря этим четырем баллам российский форвард «Тампы» первым среди всех игроков лиги добрался до отметки в 80 очков в текущем сезоне. Всего за 47 матчей чемпионата он забросил 31 шайбу и сделал 49 передач.

Феноменально. Поразительно. Именно об этом говорят и в ближайшем окружении Никиты.

«Это большое удовольствие — наблюдать за его игрой каждый вечер. Он стоит своих денег, это точно. Потрясающий игрок. Уникальный. Элитный. Я даже не знаю, что еще о нем сказать. У меня кончаются слова», — заявил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Он невероятен. За ним очень весело наблюдать. Многие из нас стали намного лучше благодаря Никите. Не только из-за того, что он снабжает нас передачами и помогает нам забивать. Но и из-за того, что он показывает нам на тренировках. Мы просто наблюдаем за ним, находясь рядом, и это очень помогает нашей игре», — добавил американский форвард «молний» Майки Эйссимонт, забивший сегодня с передачи Кучерова.

За всеми достижениями российского форварда стоит огромный труд. Но со стороны все выглядит так, что Никите игра дается очень легко. Он будто бы разгадал все возможные загадки и головоломки хоккея, подмял под себя всю НХЛ и сделал ее свой лигой. Он и есть НХЛ. Большая привилегия — быть свидетелями феноменальной игры русского гения в реальном времени.