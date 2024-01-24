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08:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Воронкова не спас «Коламбус» от поражения с «Эдмонтоном»

Гол Воронкова не спас «Коламбус» от поражения с «Эдмонтоном».

Коламбус
Эдмонтон
Сент-Луис
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Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 16, 24.01.2024, 5:00

Эдмонтон4Коламбус1

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Уоррен Фегеле (8-я минута), Эвандер Кейн (45), Коннор Макдэвид (46) и Дилан Холлоуэй (56). У гостей шайбу забросил Дмитрий Воронков (16).

«Эдмонтон» стал седьмой командой в истории лиги, одержавшей 14 побед подряд в регулярном чемпионате. В следующей игре «Ойлерз» 25 января примут «Чикаго Блэкхокс», а «Коламбус» в этот же день на выезде встретится с «Калгари Флэймз».

В другом матче вечера «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Калгари» — 4:3 (0:1, 2:2, 2:0).

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Калгари
3:4
1:0, 2:2, 0:2
Сент-Луис
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