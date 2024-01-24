Гол Воронкова не спас «Коламбус» от поражения с «Эдмонтоном».

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Уоррен Фегеле (8-я минута), Эвандер Кейн (45), Коннор Макдэвид (46) и Дилан Холлоуэй (56). У гостей шайбу забросил Дмитрий Воронков (16).

«Эдмонтон» стал седьмой командой в истории лиги, одержавшей 14 побед подряд в регулярном чемпионате. В следующей игре «Ойлерз» 25 января примут «Чикаго Блэкхокс», а «Коламбус» в этот же день на выезде встретится с «Калгари Флэймз».