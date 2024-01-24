Такого с Овечкиным не было ни разу за 18 лет! Он опозорился в городе, где блистал всегда, выдав кошмарный матч

6 матчей без заброшенных шайб, прервавшаяся в игре с «Сент-Луисом» серия из пяти встреч с результативными передачами, все более туманные перспективы побить тот самый рекорд Уэйна Гретцки. С таким неутешительным раскладом Александр Овечкин подходил к выездному противостоянию с «Миннесотой», которое состоялось в ночь со вторника на среду по московскому времени.

Удивительно, но североамериканские СМИ при всем этом умудрялись сохранять оптимизм в отношении перспектив Ови в матче против «Уайлд», подкрепляя свои надежды статистикой. За предыдущие 12 гостевых игр с «Дикарями» Александр Великий нанес по воротам 70 бросков, отдал 10 голевых ассистов, а самое главное — положил 15 шайб. Удобный соперник, иначе и не скажешь.

Источник: Кадр из трансляции

Чем же закончилась для Овечкина очередная игра в Миннесоте?

Время на льду — 18:51

Голы — 0

Передачи — 0

Очки — 0

Показатель полезности — «-2»

Хиты — 1

Броски — 3

Чтобы вы окончательно убедились, что это был полнейший провал, ловите еще один факт: впервые за 13 матчей на льду «Эксель-Энерджи-центра» Ови остался без результативных баллов. Просто кошмар!

Безликая игра капитана в этом году не всегда заканчивалась поражениями «Вашингтона» — команда постепенно учится справляться без своего стареющего лидера. Но в Миннесоте у нее это не получилось. Уже после первого периода на табло горели цифры 2:0, а к середине третьего периода оттуда светили совсем уж грустные для гостей 5:1.

Единственным светлым моментом для «Кэпиталз» за два с половиной игровых отрезка стала голевая передача Евгения Кузнецова на Энтони Манта — россиянин очень красиво набрал 3-е очко за 20 последних встреч.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240306&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке игры «Столичные» немного поправили свое положение шайбами Оши и того же Манты — финальная сирена зафиксировала совсем не позорные 3:5. Удивительно, но абсолютно незаметным остался и еще один суперзвездный российский форвард — Кирилл Капризов, конечно, заработал «+1», но не принял участия ни в одной из голевых атак «Уайлд». Эту игру ему и Овечкину лучше поскорее забыть.