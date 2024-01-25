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10:34 (мск), источник: Sport24

Овечкин переживает унижение за унижением! Его команду в одиночку уничтожил канадский гений, Ови опять без голов

Невероятный Маккиннон оформил покер.

Вашингтон
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Источник: Reuters

Выезд по маршруту Сент-Луис — Миннесота — Денвер — Техас, конечно, выглядел для «Вашингтона» серьезным испытанием, но, кажется, никто и подумать не мог, что он сложится для команды Александра Овечкина так кошмарно.

Для начала «Столичные» без шансов отлетели «Блюз» со счетом 0:3 — тем самым «Блюз», которых они двумя днями ранее разбили на родном льду 5:2. Далее последовало самое настоящее избиение в противостоянии с «Уайлд»: итоговый счет 3:5 не должен вводить в заблуждение — к началу третьего периода хозяева повели 5:1 и позволили себе сбавить обороты. Ну, а в ночь со среды на четверг по московскому времени «Кэпиталз» были унижены «Колорадо» и его лидером Нэтаном Маккинноном.

Хотя 19 минут первого периода даже не намекали на провал гостей. Игра смотрелась равной, соперники примерно поровну угрожали воротам друг друга, а «Вашингтон» еще и получил две возможности поиграть в большинстве. Вторая из них и стала для клуба из главного города США началом конца.

Ови и компания действовали максимально невнятно, подарили шайбу Кэйлу Макару, который исполнил все просто превосходно — не зря парня называют новым Бобби Орром.

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Но это были только цветочки, все самое худшее ждало «Столичных» впереди. На старте второй двадцатиминутки гости уже сами стали хватать удаления, а Маккиннон стал беспощадно за это наказывать, дав полноценный мастер-класс по реализации лишнего.

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Две шайбы канадца с разницей в четыре с половины минуты получились похожими друг на друга как две капли воды — оба раза в ассистентах значились Макар и Микко Рантанен, оба раза Нэтан стрелял из левого круга вбрасывания, который, сами знаете, считается «офисом» совсем другого нападающего. Случившееся выглядели приговором для соперника.

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Ощущение оказалось не обманчивым, тем более, Маккиннон и не думал останавливаться. Совсем скоро он на пару с Рантаненом он убежал к воротам «Кэпиталз» и эстетски оформил хет-трик. На три шайбы у супербомбардира ушло 6 минут 37 секунд — это пятый результат за всю историю франшизы. А еще Маккиннон добрался до отметки в 80 очков за регулярку, догнав форварда «Тампы» Никиту Кучерова.

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В заключительном игровом отрезке «Вашингтон» сподобился на гол, а Александр Овечкин даже отметился результативной передачей — она стала для Александра Великого 684-й в карьере, он обошел по этому показателю Брэда Парка и вышел на чистое 65-е место в истории НХЛ. Но уже через 3 минуты «Колорадо» забило с ассистом Маккинона, затем Нэтан оформил покер и выбил 82-е очко в чемпионате, оставив Кучерова за спиной. Никаких шансов для «Кэпиталз».

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5:14 — такую разницу шайб получили «Столичные» по итогам поражений в трех первых матчах выезда. Ови за это время разжился одним результативным баллом и показателем полезности «-5». Теперь «Вашингтон» не попадает в плей-офф и по потерянным очкам, а еще, кажется, не имеет права на поражение в субботнем матче против «Далласа». Еще одна неудача кряду может окончательно добить команду.

Автор: Артем Гаев

Колорадо
6:2
1:0, 3:0, 2:2
Вашингтон
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