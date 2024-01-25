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10:05 (мск), источник: Газета.Ру

Овечкин не забил в восьмом матче НХЛ подряд

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях потерпели поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Колорадо
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «лавин».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, после которой в середине третьего периода отличился Дилан Строум. При этом «столичные» к тому моменту проигрывали 0:4. Это поражение стало для них третьим подряд, а Овечкин во второй раз в сезоне в восьмой раз кряду покинул лед без заброшенных шайб.

Игра против «Колорадо» стала для Овечкина 1390-й в НХЛ. По количеству матчей в лиге россиянин занимает общее 44-е место, вплотную приблизившись к Дагу Монсу, который провел на одну встречу больше. На данный момент в этих матчах Овечкин забросил 830 шайб и сделал 684 ассиста.

Российский форвард продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 64 гола. При этом в текущем сезоне он установил личный антирекорд: в ноябре и декабре он не забивал в 14-ти матчах подряд. Всего на его счету 8 шайб и 21 результативная передача в 43 матчах сезона.

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