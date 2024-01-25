Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Баффало
35
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сент-Луис
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Чикаго
62
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Вашингтон
62
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон
Каролина
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Виннипег
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Аризона
62
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Динамо М
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Баффало
35
06:00
Ванкувер
Сент-Луис
ОТ
34
06:00
Сиэтл
Чикаго
62
05:30
Колорадо
Вашингтон
62
03:30
Бостон
Каролина
23
03:00
Торонто
Виннипег
ОТ
10
03:00
Флорида
Аризона
62
24.01
Сан-Хосе
Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:09 (мск), источник: ТАСС

Бучневич и Торопченко забросили по шайбе за «Сент-Луис» в матче НХЛ против «Ванкувера»

«Сент-Луис» одержал победу в овертайме.

Сент-Луис
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 25 января. «Сент-Луис» в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейк Нейборс (14-я минута), Павел Бучневич (15), Алексей Торопченко (42) и Брайден Шенн (62). У «Ванкувера» отличился Пиус Сутер (42, 46 и 60).

Бучневич забросил 14-ю шайбу в сезоне, также на счету российского нападающего 20 голевых передач в 44 играх. Для Торопченко шайба в матче с «Ванкувером» стала седьмой в текущем сезоне, россиянин набрал 11 (7 шайб + 4 голевые передачи) очков в 46 играх. Игроки «Ванкувера» Илья Михеев, Андрей Кузьменко, Никита Задоров не отметились результативными действиями, также очков не набрал нападающий «Сент-Луиса» Никита Александров.

«Сент-Луис» благодаря победе поднялся на пятое место турнирной таблицы Центрального дивизиона, команда набрала 50 очков в 46 играх. «Ванкувер» возглавляет общую таблицу НХЛ с 69 очками после 48 встреч. В следующем матче «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Сиэтлом» 27 января, «Ванкувер» на следующий день примет «Коламбус».

В другом матче «Колорадо» дома со счетом 6:2 обыграл «Вашингтон», в составе победителей 5 очков (4+1) набрал канадский форвард Натан Маккиннон. В гонке бомбардиров Маккиннон обошел российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова (80 очков в 47 матчах, 31+49), у канадца 82 (30+52) очка после 48 встреч. Маккиннон установил новый рекорд клуба по числу домашних игр с набранными очками (24 матча), также канадец вышел на третье место в истории лиги по этому показателю, лидером является Уэйн Гретцки (40 матчей, сезон-1988/89), второе место занимает Бобби Орр (25, сезон-1974/1975). Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 23 броска, хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу, его одноклубник Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями.

Читайте также
Ванкувер
3:4ОТ
0:2, 0:0, 3:1
Сент-Луис
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь