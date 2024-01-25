Бучневич и Торопченко забросили по шайбе за «Сент-Луис» в матче НХЛ против «Ванкувера»

ТАСС, 25 января. «Сент-Луис» в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейк Нейборс (14-я минута), Павел Бучневич (15), Алексей Торопченко (42) и Брайден Шенн (62). У «Ванкувера» отличился Пиус Сутер (42, 46 и 60).

Бучневич забросил 14-ю шайбу в сезоне, также на счету российского нападающего 20 голевых передач в 44 играх. Для Торопченко шайба в матче с «Ванкувером» стала седьмой в текущем сезоне, россиянин набрал 11 (7 шайб + 4 голевые передачи) очков в 46 играх. Игроки «Ванкувера» Илья Михеев, Андрей Кузьменко, Никита Задоров не отметились результативными действиями, также очков не набрал нападающий «Сент-Луиса» Никита Александров.

«Сент-Луис» благодаря победе поднялся на пятое место турнирной таблицы Центрального дивизиона, команда набрала 50 очков в 46 играх. «Ванкувер» возглавляет общую таблицу НХЛ с 69 очками после 48 встреч. В следующем матче «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Сиэтлом» 27 января, «Ванкувер» на следующий день примет «Коламбус».