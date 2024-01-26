«Тампа» обыграла «Аризону» в матче НХЛ. Кучеров набрал три очка

ТАСС, 26 января. «Тампа» дома со счетом 6:3 обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 16, 26.01.2024, 3:00 Тампа-Бэй 6 Аризона 3

В составе победителей шайбы забросили Даррен Рэддиш (1-я минута), Брейден Пойнт (20), Никита Кучеров (28), Стивен Стэмкос (33), Митчелл Чаффи (36), Люк Гленденинг (48). У «Аризоны» отличились Клейтон Келлер (9), Шон Дурзи (37), Лоусон Крауз (42).

Кучеров, помимо заброшенной шайбы, отметился двумя голевыми передачами. В 48 играх текущего сезона российский нападающий набрал 83 (32 шайбы + 51 передача) очка и на один балл опережает канадского нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (82, 30+52), став лидером гонки лучших бомбардиров лиги. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 16, 26.01.2024, 3:00 Оттава 2 Бостон 3 ОТ

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 57 очков в 49 матчах. «Аризона» — шестая в Центральном дивизионе с 49 очками после 47 встреч. В следующем матче «Тампа» примет «Нью-Джерси» 28 января, «Аризона» в этот же день на выезде сыграет с «Каролиной».

В других матчах игрового дня «Детройт» на своем льду обыграл «Филадельфию» (3:0), «Монреаль» дома переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3), «Бостон» на выезде в овертайме победил «Оттаву» (3:2), нападающий канадской команды Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.

«Каролина» одержала домашнюю победу над «Нью-Джерси» (3:2), во втором периоде главный тренер команды гостей Линди Рафф получил травму после попадания шайбы в лицо, после чего покинул тренерскую скамейку. «Эдмонтон» дома со счетом 3:0 переиграл «Чикаго».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 16, 26.01.2024, 4:00 Даллас 4 Анахайм 3 ОТ

«Даллас» дома в овертайме со счетом 4:3 переиграл «Анахайм», у хозяев одну голевую передачу отдал нападающий Евгений Дадонов. «Нэшвилл» одержал гостевую победу над «Миннесотой» (3:2), у победителей голевой передачей отметился нападающий Яков Тренин, форвард команды хозяев Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.