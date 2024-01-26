Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Коламбус
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Чикаго
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Анахайм
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Нэшвилл
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Филадельфия
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Нью-Джерси
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Айлендерс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Бостон
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Аризона
63
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
25.01
Куньлунь РС
Динамо М
15
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Калгари
Коламбус
25
05:00
Эдмонтон
Чикаго
30
04:00
Даллас
Анахайм
ОТ
43
04:00
Миннесота
Нэшвилл
23
03:00
Детройт
Филадельфия
30
03:00
Каролина
Нью-Джерси
32
03:00
Монреаль
Айлендерс
43
03:00
Оттава
Бостон
ОТ
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:31 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» обыграла «Аризону» в матче НХЛ. Кучеров набрал три очка

Россиянин снова вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров НХЛ.

Тампа-Бэй
Аризона
Детройт
Филадельфия
Монреаль
Айлендерс
Бостон
Оттава
Каролина
Нью-Джерси
Эдмонтон
Чикаго
Даллас
Анахайм
Нэшвилл
Миннесота
Коламбус
КалгариНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 26 января. «Тампа» дома со счетом 6:3 обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 16, 26.01.2024, 3:00

Тампа-Бэй6Аризона3

В составе победителей шайбы забросили Даррен Рэддиш (1-я минута), Брейден Пойнт (20), Никита Кучеров (28), Стивен Стэмкос (33), Митчелл Чаффи (36), Люк Гленденинг (48). У «Аризоны» отличились Клейтон Келлер (9), Шон Дурзи (37), Лоусон Крауз (42).

Кучеров, помимо заброшенной шайбы, отметился двумя голевыми передачами. В 48 играх текущего сезона российский нападающий набрал 83 (32 шайбы + 51 передача) очка и на один балл опережает канадского нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (82, 30+52), став лидером гонки лучших бомбардиров лиги. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 16, 26.01.2024, 3:00

Оттава2Бостон3ОТ

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 57 очков в 49 матчах. «Аризона» — шестая в Центральном дивизионе с 49 очками после 47 встреч. В следующем матче «Тампа» примет «Нью-Джерси» 28 января, «Аризона» в этот же день на выезде сыграет с «Каролиной».

В других матчах игрового дня «Детройт» на своем льду обыграл «Филадельфию» (3:0), «Монреаль» дома переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3), «Бостон» на выезде в овертайме победил «Оттаву» (3:2), нападающий канадской команды Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.

«Каролина» одержала домашнюю победу над «Нью-Джерси» (3:2), во втором периоде главный тренер команды гостей Линди Рафф получил травму после попадания шайбы в лицо, после чего покинул тренерскую скамейку. «Эдмонтон» дома со счетом 3:0 переиграл «Чикаго».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 16, 26.01.2024, 4:00

Даллас4Анахайм3ОТ

«Даллас» дома в овертайме со счетом 4:3 переиграл «Анахайм», у хозяев одну голевую передачу отдал нападающий Евгений Дадонов. «Нэшвилл» одержал гостевую победу над «Миннесотой» (3:2), у победителей голевой передачей отметился нападающий Яков Тренин, форвард команды хозяев Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

«Коламбус» на выезде обыграл «Калгари» (5:2), в составе победителей голами отметились Егор Чинахов и Дмитрий Воронков. Чинахов также отдал одну голевую передачу.

Читайте также
Миннесота
2:3
0:0, 1:0, 1:3
Нэшвилл
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь