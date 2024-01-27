Ассистентский хет-трик Барбашева принес «Вегасу» победу над «Рейнджерс»

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе «Вегаса» шайбы забросили Шелдон Ремпал (6-я минута), Киган Колесар (24) и оформивший хет-трик Джонатан Маршессо (25, 43, 60). У хозяев площадки отличились Блейк Уилер (7) и Каапо Какко (59).

Признанный третьей звездой матча российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился тремя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до пяти матчей, в ходе которых суммарно набрал 10 очков (3 гола и 7 передач).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BiZtBlCAnuo?si=Ve0Zcz8lgj1HlCuU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев нанес четыре броска в створ ворот и очков не набрал. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел один силовой прием, нанес четыре броска и результативными действиями не отметился. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 19.