Ассистентский хет-трик Барбашева принес «Вегасу» победу над «Рейнджерс»
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе «Вегаса» шайбы забросили Шелдон Ремпал (6-я минута), Киган Колесар (24) и оформивший хет-трик Джонатан Маршессо (25, 43, 60). У хозяев площадки отличились Блейк Уилер (7) и Каапо Какко (59).
Признанный третьей звездой матча российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился тремя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до пяти матчей, в ходе которых суммарно набрал 10 очков (3 гола и 7 передач).
Нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев нанес четыре броска в створ ворот и очков не набрал. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел один силовой прием, нанес четыре броска и результативными действиями не отметился. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 19.
«Вегас» одержал пятую победу в последних шести матчах чемпионата. «Рыцари» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции и имеют в своем активе 64 очка после 49 матчей. «Рейнджерс» потерпели четвертое поражение в последних пяти играх. Клуб из Нью-Йорка располагается на третьей строчке Востока с 61 очков после 48 матчей.