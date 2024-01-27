Малкин спас «Питтсбург»! Но Бобровский принес победу «Флориде»

После поражения от «Аризоны», которое запомнилось автоголом Евгения Малкина на отложенном большинстве, «Питтсбург» получил четыре дня отдыха перед матчем с «Флоридой». Прошлогодний финалист Кубка Стэнли чувствует себя уверенно и идет на втором месте в Восточной конференции. У «пингвинов» ситуация сложнее: чтобы попасть в зону плей-офф, необходима серия побед.

К игре с «Флоридой» «Питтсбург» же подходил с серией из 4 поражений в последних 5 матчах. При этом по ожидаемым голам «Пингвинз» входят в число лучших клубов лиги. Две основные проблемы команды Майка Салливана — реализация моментов и игра в большинстве.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240323&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если реализацию тренировками улучшить нельзя, то игру в неравных составах вполне. Как раз в большинстве «Питтсбург» и открыл счет в матче. Мастера из первой спецбригады «Пингвинз» ситуативно разобрали оборону «Флориды», а завершил атаку Джейк Генцел, который может стать самым ценным лотом на предстоящем дедлайне.

Ответ от «Флориды» поступил очень быстро и случился тоже в большинстве. Экс-игрок «Питтсбурга» Эван Родригес оказался самым расторопным на пятаке, забросив свою восьмую шайбу в сезоне.

Вышла вперед «Флорида» вновь при игре в формате «5 на 4». Сэм Райнхарт мощным броском реализовал двойное удаление Криса Летанга. Форвард «Пантерс» занимает второе место в списке снайперов лиги, уступая только Остону Мэттьюсу (36 голов против 39).

В концовке второго периода «Флорида» вдоволь дала «Питтсбургу» возможность отработать игру в большинстве. «Пантеры» схватили четыре удаления в течение шести минут, однако «Питтсбург» не реализовал ни одно из них. Казалось, что «пингвины» совершенно не нацелены на завершение атаки, а Малкин с Карлссоном перепасовывались на синей линии, не зная, как обострить.

Правда, сравнял счет «Питтсбург» также в неравных составах, только уже в формате «6 на 5». На последней минуте матча игроки «Пингвинз» уже не думали, как обострить атаку передачей, а просто бросали из любых позиций, что и привело к успеху. После нескольких рикошетов шайба отскочила к Малкину, который поразил ворота Сергея Бобровского. 486-й гол форварда в НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240324&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овертайм получился насыщенным на опасные подходы к воротам, которые не завершались бросками. Главным хайлайтом стал выход 1 в 1 Брендона Монтура, который красиво нейтрализовал Алекс Неделькович.