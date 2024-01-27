Малкин спас «Питтсбург»! Но Бобровский принес победу «Флориде»
Самый напряженный матч игрового дня.
Самый напряженный матч игрового дня.
После поражения от «Аризоны», которое запомнилось автоголом Евгения Малкина на отложенном большинстве, «Питтсбург» получил четыре дня отдыха перед матчем с «Флоридой». Прошлогодний финалист Кубка Стэнли чувствует себя уверенно и идет на втором месте в Восточной конференции. У «пингвинов» ситуация сложнее: чтобы попасть в зону плей-офф, необходима серия побед.
К игре с «Флоридой» «Питтсбург» же подходил с серией из 4 поражений в последних 5 матчах. При этом по ожидаемым голам «Пингвинз» входят в число лучших клубов лиги. Две основные проблемы команды Майка Салливана — реализация моментов и игра в большинстве.
Если реализацию тренировками улучшить нельзя, то игру в неравных составах вполне. Как раз в большинстве «Питтсбург» и открыл счет в матче. Мастера из первой спецбригады «Пингвинз» ситуативно разобрали оборону «Флориды», а завершил атаку Джейк Генцел, который может стать самым ценным лотом на предстоящем дедлайне.
Ответ от «Флориды» поступил очень быстро и случился тоже в большинстве. Экс-игрок «Питтсбурга» Эван Родригес оказался самым расторопным на пятаке, забросив свою восьмую шайбу в сезоне.
Вышла вперед «Флорида» вновь при игре в формате «5 на 4». Сэм Райнхарт мощным броском реализовал двойное удаление Криса Летанга. Форвард «Пантерс» занимает второе место в списке снайперов лиги, уступая только Остону Мэттьюсу (36 голов против 39).
В концовке второго периода «Флорида» вдоволь дала «Питтсбургу» возможность отработать игру в большинстве. «Пантеры» схватили четыре удаления в течение шести минут, однако «Питтсбург» не реализовал ни одно из них. Казалось, что «пингвины» совершенно не нацелены на завершение атаки, а Малкин с Карлссоном перепасовывались на синей линии, не зная, как обострить.
Правда, сравнял счет «Питтсбург» также в неравных составах, только уже в формате «6 на 5». На последней минуте матча игроки «Пингвинз» уже не думали, как обострить атаку передачей, а просто бросали из любых позиций, что и привело к успеху. После нескольких рикошетов шайба отскочила к Малкину, который поразил ворота Сергея Бобровского. 486-й гол форварда в НХЛ.
Овертайм получился насыщенным на опасные подходы к воротам, которые не завершались бросками. Главным хайлайтом стал выход 1 в 1 Брендона Монтура, который красиво нейтрализовал Алекс Неделькович.
В серии буллитов Сергей Бобровский переиграл голкипера «Питтсбурга», хоть и пропустил одну шайбу. Российский вратарь сегодня отразил 35 бросков и стал второй звездой матча.