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10:41 (мск), источник: ТАСС

Бучневича признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Сент-Луиса» набрал три очка в матче с «Сиэтлом», в том числе забросил шайбу в овертайме.

Сиэтл
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ТАСС, 27 января. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Бучневич в гостевом матче против «Сиэтла» (4:3 ОТ) забросил две шайбы, в том числе победную, и сделал результативную передачу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой дня признан нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, который оформил хет-трик в выездной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2). Третьей звездой стал форвард «Колорадо» Логан О’Коннор, который в домашней игре с «Лос-Анджелесом» (5:1) забросил две шайбы, в том числе победную, и сделал результативную передачу.

Сиэтл
3:4ОТ
1:1, 2:1, 0:1
Сент-Луис
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