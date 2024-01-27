Бучневича признали второй звездой игрового дня в НХЛ

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ТАСС, 27 января. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Бучневич в гостевом матче против «Сиэтла» (4:3 ОТ) забросил две шайбы, в том числе победную, и сделал результативную передачу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240327&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.