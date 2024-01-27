Бучневича признали второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Сент-Луиса» набрал три очка в матче с «Сиэтлом», в том числе забросил шайбу в овертайме.
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Российский форвард «Сент-Луиса» набрал три очка в матче с «Сиэтлом», в том числе забросил шайбу в овертайме.
ТАСС, 27 января. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Бучневич в гостевом матче против «Сиэтла» (4:3 ОТ) забросил две шайбы, в том числе победную, и сделал результативную передачу.
Первой звездой дня признан нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, который оформил хет-трик в выездной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2). Третьей звездой стал форвард «Колорадо» Логан О’Коннор, который в домашней игре с «Лос-Анджелесом» (5:1) забросил две шайбы, в том числе победную, и сделал результативную передачу.