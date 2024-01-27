«Бостон» разгромил на выезде «Филадельфию», забросив шесть шайб в ворота «Флайерз»

Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:2. Хозяева потерпели четвёртое поражение кряду, а гости одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

В составе «Брюинз» дублем отметился чешский форвард Давид Пастрняк, ещё по шайбе на счету Чарли Макэвоя, Дэнтона Хайнена, Джеймса ван Римсдайка и Чарли Койла. У «Флайерз» дубль оформил Тайсон Фёрстер.

Напомним, что «Бостон», набрав 71 очко в 49 матчах, является лидером турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (56) — на седьмой строчке.