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Хоккей. НХЛ. Все результаты
00:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 63 голов

Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов.

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 63 голов.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 16, 27.01.2024, 22:00

Даллас5Вашингтон4ОТ

Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старз». 38-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 831.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

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