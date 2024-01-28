Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Далласу»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240337&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» уступил в овертайме «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0). В составе победителей отличились Уайатт Джонстон (11-я минута), Томас Харли (12, 64), Мэйсон Марчмент (32) и Мэтт Дюшен (43). У гостей шайбы забросили Энтони Манта (10), Расмус Сандин (27), Александр Овечкин (59) и Дилан Строум (60).

Овечкин также отметился голевой передачей в случае с четвертой шайбой «Кэпиталз» на последней минуте встречи. Капитан команды прервал безголевую серию из восьми игр. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Форвард «Далласа» Евгений Дадонов очков не набрал.

Для «Кэпиталз» это поражение стало четвертым кряду, команда идет на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. «Даллас» занимает второе место в Центральном дивизионе.