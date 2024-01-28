Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Российский форвард Никита Кучеров записал в свой актив две результативные передачи. Таким образом на счету Кучерова стало 85 (32+53) очков в нынешней регулярке, что позволило ему обойти в гонке бомбардиров Натана Маккиннона из «Колорадо», в активе которого 84 (31+53) очка, и выйти на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров лиги.