Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Металлург Мг
12
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Салават Юлаев
24
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Трактор
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Коламбус
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Чикаго
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота
Анахайм
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Флорида
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Торонто
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Вегас
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Аризона
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Рейнджерс
27
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
63
Хоккей. НХЛ
22:00
Сент-Луис
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
27.01
Даллас
Вашингтон
ОТ
54
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Ванкувер
Коламбус
ОТ
54
06:00
Калгари
Чикаго
10
05:00
Миннесота
Анахайм
23
03:30
Айлендерс
Флорида
ОТ
23
03:00
Виннипег
Торонто
24
03:00
Детройт
Вегас
52
03:00
Каролина
Аризона
31
03:00
Оттава
Рейнджерс
27
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Сегодня, 28 января, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-Бэй
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча на «Амали-Арене» в Тампе завершилась со счётом 6:3.

Российский форвард Никита Кучеров записал в свой актив две результативные передачи. Таким образом на счету Кучерова стало 85 (32+53) очков в нынешней регулярке, что позволило ему обойти в гонке бомбардиров Натана Маккиннона из «Колорадо», в активе которого 84 (31+53) очка, и выйти на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Отметим, что в ближайшем очном матче «Тампа-Бэй» и «Колорадо» сойдутся друг с другом 16 февраля на домашнем льду «Лайтнинг». «Тампа» набрала 59 очков и вышла на пятое место турнирной таблицы Восточной конференции.

Тампа-Бэй
6:3
0:0, 2:0, 4:3
Нью-Джерси
 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь