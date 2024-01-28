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08:27 (мск), источник: RT на русском

Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча проходила на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Таким образом, 30-летний россиянин набрал 85 (32+53) очков в нынешней сезоне регулярного чемпионата, обошёл канадского форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, на счету которого 84 (31+53) очка и вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров НХЛ.

После 50 игр «Лайтнинг» набрал 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Дэвилз» с 51 очком располагается на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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