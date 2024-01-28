Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Встреча проходила на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Таким образом, 30-летний россиянин набрал 85 (32+53) очков в нынешней сезоне регулярного чемпионата, обошёл канадского форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, на счету которого 84 (31+53) очка и вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров НХЛ.

После 50 игр «Лайтнинг» набрал 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Дэвилз» с 51 очком располагается на 10-й строчке.