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09:17 (мск), источник: Sport24

Ему платят больше всех русских в Америке, а он готов крушить рекорды! У Панарина 30 голов и разгром «Оттавы»

Хлебушек не пощадил друга Тарасенко.

Оттава
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Источник: NHL.com

Выездной матч «Нью-Йорк Рейнджерс» в столице Канады стал для «Синерубашечников» хорошей возможностью пополнить личную статистику. «Оттава», несмотря на неплохое начало матча, не смогла соответствовать скоростям, предложенным «Рейнджерс», и один из лидеров Восточной конференции одержал убедительную победу (7:2). Сразу шестеро игроков гостей набрали два и более очков, а самым результативным у «Рейнджеров» стал Артемий Панарин.

Российский бомбардир «Синерубашечников» добрался до отметки в 30 голов за сезон — его гол был забит в пустые ворота, когда ошибку у «Сенаторз» допустил бывший партнер Артемия по «Рейнджерам» Владимир Тарасенко.

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Куда более примечательными были две передачи Панарина. Например, Зак Джонс должен проставиться россиянину за великолепный пас, когда оставалось только не промахнуться по воротам. Это был первый гол Джонса в сезоне и он же стал для «Рейнджерс» победным.

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Кроме этого, самый высокооплачиваемый русский в НХЛ помог отличиться Алексису Лафренье, который добрался до отметки в дюжину голов. У Артемия в нынешнем сезоне на счету уже 30 заброшенных шайб (такого к концу января с ним не случалось вообще никогда) и 36 передач в 49 матчах. Личный рекорд по голам (32) непременно будет побить, а до личного рекорда по очкам осталось 30 пунктов и примерно столько же игр — вполне реальная дистанция, чтобы обновить персональное достижение.

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«Это был последний матч перед перерывом на Всезвездный уик-энд. Мы должны были сохранить уверенность в своих силах. Великие команды создаются в огне, а сейчас мы именно в такой ситуации. В последних матчах дела шли не так хорошо, как бы нам хотелось, но это полезная вещь. Мы с этим справимся и станем сильнее», — пообещал ветеран «Рейнджерс» Блэйк Уилер.

Оттава
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1:0, 1:5, 0:2
Рейнджерс
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