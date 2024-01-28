Ему платят больше всех русских в Америке, а он готов крушить рекорды! У Панарина 30 голов и разгром «Оттавы»

Выездной матч «Нью-Йорк Рейнджерс» в столице Канады стал для «Синерубашечников» хорошей возможностью пополнить личную статистику. «Оттава», несмотря на неплохое начало матча, не смогла соответствовать скоростям, предложенным «Рейнджерс», и один из лидеров Восточной конференции одержал убедительную победу (7:2). Сразу шестеро игроков гостей набрали два и более очков, а самым результативным у «Рейнджеров» стал Артемий Панарин.

Российский бомбардир «Синерубашечников» добрался до отметки в 30 голов за сезон — его гол был забит в пустые ворота, когда ошибку у «Сенаторз» допустил бывший партнер Артемия по «Рейнджерам» Владимир Тарасенко.

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Куда более примечательными были две передачи Панарина. Например, Зак Джонс должен проставиться россиянину за великолепный пас, когда оставалось только не промахнуться по воротам. Это был первый гол Джонса в сезоне и он же стал для «Рейнджерс» победным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240339&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме этого, самый высокооплачиваемый русский в НХЛ помог отличиться Алексису Лафренье, который добрался до отметки в дюжину голов. У Артемия в нынешнем сезоне на счету уже 30 заброшенных шайб (такого к концу января с ним не случалось вообще никогда) и 36 передач в 49 матчах. Личный рекорд по голам (32) непременно будет побить, а до личного рекорда по очкам осталось 30 пунктов и примерно столько же игр — вполне реальная дистанция, чтобы обновить персональное достижение.

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