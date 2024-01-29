«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ. Бучневич забросил в третьей игре подряд

В составе победителей шайбы забросили Ник Ледди (13-я минута), Павел Бучневич (27), Джордан Кайру (33) и Брэйден Шенн (62). У «Лос-Анджелеса» отличились Адриан Кемпе (5), Джарет Андерсон-Долан (26) и Филлип Дано (39).

Бучневич отличился в третьей игре подряд, российский нападающий «Сент-Луиса» забросил 17-ю шайбу в текущем сезоне. Также игрок отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом Шенна, в 46 играх сезона Бучневич набрал 39 (17 шайб + 22 передачи) очков. Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился одной результативной передачей и набрал 13-е (3+10) очко в 42 играх текущего сезона. Нападающие «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и Никита Александров не отметились результативными действиями.