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01:23 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ. Бучневич забросил в третьей игре подряд

ТАСС, 29 января. «Сент-Луис» дома со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сент-Луис
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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Ник Ледди (13-я минута), Павел Бучневич (27), Джордан Кайру (33) и Брэйден Шенн (62). У «Лос-Анджелеса» отличились Адриан Кемпе (5), Джарет Андерсон-Долан (26) и Филлип Дано (39).

Бучневич отличился в третьей игре подряд, российский нападающий «Сент-Луиса» забросил 17-ю шайбу в текущем сезоне. Также игрок отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом Шенна, в 46 играх сезона Бучневич набрал 39 (17 шайб + 22 передачи) очков. Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился одной результативной передачей и набрал 13-е (3+10) очко в 42 играх текущего сезона. Нападающие «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и Никита Александров не отметились результативными действиями.

«Сент-Луис» благодаря победе поднялся на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 54 очка в 48 играх. «Лос-Анджелес» — четвертый в Тихоокеанском дивизионе с 54 очками после 47 встреч. В следующем матче «Сент-Луис» 31 января примет «Коламбус», «Лос-Анджелес» 1 февраля на выезде сыграет с «Нэшвиллом».

Сент-Луис
4:3ОТ
1:1, 2:2, 0:0
Лос-Анджелес
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