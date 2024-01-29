Нападающий «Коламбуса» Чинахов оформил дубль в матче НХЛ против «Сиэтла»

ТАСС, 29 января. «Коламбус» со счетом 2:4 проиграл «Сиэтлу» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Сиэтла» заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле (13-я и 18-я минуты), Джаред Макканн (17) и Брэндан Танев (60). У проигравших дважды отличился Егор Чинахов (48, 56). Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 22 броска из 25. Чинахов преодолел отметку в 50 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, на счету российского нападающего теперь 25 шайб и 26 результативных передач в 130 матчах. Его признали второй звездой встречи. Форвард проводит третий сезон в лиге.

По ходу второго периода после столкновения с форвардом «Сиэтла» Джаредом Макканном травму получил второй в списке лучших бомбардиров «Коламбуса» Адам Фантилли. Канадский нападающий получил травму ноги и ушел в подтрибунное помещение, не сумев продолжить матч. В 2023 году Фантилли был выбран «Коламбусом» под общим третьим номером на драфте НХЛ, в том же году он в составе сборной Канады выиграл молодежный (среди игроков до 20 лет) и взрослый чемпионаты мира. На данный момент хоккеист набрал 27 очков (12 шайб + 15 передач) в дебютном сезоне НХЛ, проведя 49 игр.