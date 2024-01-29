Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона НХЛ

Статистика учитывала количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых хоккеист набирал устойчивую скорость свыше 32 километров в час. Овечкин занял в рейтинге третье место с показателем 0,5. Худший результат оказался у форварда «Эдмонтон Ойлерс» Кори Перри (0,3).