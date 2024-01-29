«Люди говорят, что сейчас я плохой игрок. Они правы». Малкин неожиданно ответил на критику

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Евгений Малкин провёл бо́льшую часть предыдущих дней, пытаясь избежать всего, что связано с его голом в свои пустые ворота 23 января. Он не появлялся в социальных сетях, потому что люди скидывали ему видео с неприятным инцидентом. Тренеры и товарищи по команде не осмелились поднять этот вопрос.

Примерно за час до того, как «Питтсбург» встретился с «Флоридой» в субботу на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», Малкин сидел в раздевалке и услышал лёгкий смех. Он посмотрел на огромный телевизор и понял, что должен присоединиться.

«TSN показывает мой же гол, — сказал Малкин The Athletic. — Я такой: “За что? Остановитесь. Больше никаких видео!”. Я был плох слишком долго».

Команде наверняка понадобится больше помощи от Малкина, чтобы наверстать упущенное в погоне за плей-офф. Его гол в конце основного времени матча с «Флоридой» — благодаря великолепным действиям Эрика Карлссона и фантастической передаче Сидни Кросби — может дать толчок возрождению Джино как стабильной атакующей силы.

Надеюсь. Знаю, что команде нужно, чтобы я забивал. Моя уверенность страдает. Я забил гол. Просто один гол. Но для меня он важен. Мне нужно чувствовать себя хорошо. Евгений Малкин

Малкин забил только один гол в своих предыдущих 10 матчах и всего восемь — в своих предыдущих 34 встречах. На его счету по-прежнему только девять голов в последних 35 играх, что является одним из худших показателей за 18 сезонов. Темп — 21 шайба в 82 матчах.

Всегда эмоциональный — и часто в ущерб себе, Малкин признал, что ему было трудно «скрывать» свою боль, связанную с недавними выступлениями. Он посетовал на хорошее начало сезона (восемь голов и 17 очков в первых 14 матчах), назвав его «напрасным».

«Почему напрасное? Потому что я играю плохо долгое время. Слишком долгое, — сказал Малкин. — Я хочу, чтобы мы выигрывали и вышли в плей-офф. Команда нуждается в большем. Это моя работа — забивать, набирать очки. Я должен, у меня нет никаких оправданий».

Евгений сделал паузу, пытаясь снять снаряжение. Казалось, он искал слова, в которые мог бы поверить сам. Когда они наконец пришли, его глаза расширились, тело застыло, а голос понизился на несколько октав.

«Знаю, что люди говорят, что сейчас я плохой игрок, — сказал Джино. — Примерно месяц или больше — они правы. Но я ещё не закончил быть хорошим хоккеистом. Я знаю, что является правдой».

«Питтсбург» выиграл девять матчей и набрал очки в 11 из 14 встреч, когда Малкин забивал.

В матче с «Флоридой» Малкин — как и его товарищ Карлссон — не вышли в первой спецбригаде большинства, хотя успели отдохнуть во время тайм-аута. Это была последняя попытка «Пингвинз» во встрече — восьмая.

В том матче «Питтсбург» реализовал лишь одно численное преимущество. Они провели в большинстве 7:06 из финальных 12:55 во втором периоде. Если бы игра спецбригад была просто нормальной — скажем, два гола в восьми попытках — «пингвинам», возможно, не потребовались бы поздние героические действия Малкина, чтобы перевести игру в овертайм.

«Мы понимаем, что нам нужно что-то менять», — сказал Евгений, поддержав решение Салливана убрать его из первой спецбригады большинства.

У питтсбургских фанатов стало обычным явлением использовать спортивные ток-шоу или социальные сети, чтобы выразить разочарование по поводу игры в большинстве, которым управляют звёзды: Кросби и Малкин — бывшие обладатели «Харт Трофи» и «Арт Росса», Карлссон трижды выигрывал «Норрис Трофи», Гюнцель уже третий сезон подряд забивает не менее 35 голов. Эти спецбригады за сезон реализовали жалкие 13,3% попыток.

Малкин с момента своего дебюта забивал в среднем 2,20 гола в большинстве за 60 минут. Он забрасывал 176 раз в большинстве.

В этом сезоне на его счету три шайбы в большинстве. Возможно, когда дело доходит до борьбы «Пингвинз» за место в плей-офф, всё становится таким же простым, как игра в большинстве, когда Джино забивает.

«Мы работаем каждый день на тренировках, упорно работаем — и мы забиваем голы на тренировках, — сказал Малкин. — Но, когда матчи начинаются, мы смотрим друг на друга и — может быть, я не знаю — нам следует больше бросать и играть проще. Мы знаем, что соперники оказывают очень сильное давление. Мы знаем, что нам нужно быстро перемещать шайбу. Опять же, даже спросите тренеров — мы потеряли уверенность. Сейчас мы не чувствуем её. Но, повторюсь, я забил один гол — и, возможно, он нам поможет».

У Евгения по-прежнему 16 шайб в 46 матчах. 40 очков.

«Он любит забивать голы, и, когда он забрасывает, это придаёт ему уверенности, — сказал Салливан. — Никто не относится к Джино более сурово, чем он сам. Малкин знает, что мы рассчитываем на то, что он будет приносить пользу в атаке. Когда Евгений этого не делает, никто не переживает из-за этого больше, чем он сам. Такие ситуации не происходят из-за недостатка усилий. Он трудолюбивый парень, настоящий конкурентоспособный парень. Так что, надеюсь, этот гол в конце матча с “Флоридой”… благодаря этому он станет немного увереннее».

Одной шайбы в одном матче недостаточно, чтобы преобразить Малкина. Но это должно, по крайней мере, позволить ему отправиться на перерыв, чувствуя себя немного лучше. И, может быть, после Матча звёзд Джино вновь проведёт ударный период наподобие старта сезона.

Но в этот раз уже не «напрасный».