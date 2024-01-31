Пока Овечкин ездит на верблюде, Россию прославляют в Америке новые герои. Этого гола Воронкова ждали тысячи людей

Гол Воронкова в матче с "Сент-Луисом" | Источник: Reuters

Очередная игровая неделя Национальной хоккейной лиги проходит для россиян по-разному. Кто-то, как Александр Овечкин, получил мини-отпуск и отправился в теплые края. Капитан «Вашингтон» вместе с женой и детьми рванул в Дубай, где пьет пиво, фотографируется с футболистом Уэйном Руни и катается на верблюдах — в общем, отрывается по полной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240365&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Другие, как Игорь Шестеркин, готовятся к Матчу всех звезд — его во время ближайшего уикенда примет Торонто. Но и есть и те, кто пашет на полную, проводя полноценные матчи регулярного чемпионата. Например, программу вторника в сильнейшей лиге Северной Америке открывало противостояние «Сент-Луиса» и «Коламбуса» с участием сразу семи русских хоккеистов: Павла Бучневича, Алексея Торопченко и Никиты Александрова с одной стороны, Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова, Егора Чинахова и Ивана Проворова — с другой.

При этом российские поклонники хоккея вправе были ждать результативных подвигов от наших игроков, все-таки четверо из них на момент стартового вбрасывания входили в топ-11 лучших снайперов лиги среди своих соотечественников:

1. Никита Кучеров — 32 шайбы

5. Павел Бучневич — 17 шайб

7. Кирилл Марченко — 15 шайб

8. Егор Чинахов — 14 шайб

11. Дмитрий Воронков — 11 шайб

Дальше вполне могла идти фраза «Но главными героями стартовых 40 минут стали вратари», все-таки счет 0:0 по итогам двух периодов к этому очень располагает. Только вот работы у Джордана Биннингтона и Элвиса Мерзликина на этом отрезке было совсем немного — за два игровых отрезка полевые игроки обеих команд сподобились на 21 бросок в створ. Очень скромные цифры для НХЛ. Кажется, «Блюз» и «Блю Джекетс» пересмотрели видео с Овечкиным и другими его коллегами и сами вышли на лед в отпускном настроении.

Вся надежда оставалась на третий период и можно сказать, что он не подвел: одна шайба для такой встречи — большое событие. Случилась она на 45-й минуте игры, когда «Коламбус» убежал в не очень быструю, зато результативную контратаку. Четверо хоккеистов гостей легко разобрались с двумя хозяевами, а бежавший с другого конца площадки Джордан Кайру помешать Дмитрию Воронкову так и не сумел.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240366&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Коламбус» одержал совершенно ненужную для себя с точки зрения турнирной ситуации победу — «Мундиром» в этом сезоне не светит уже ничего, при этом усложнив «Сент-Луису» борьбу за место в плей-офф. Воронков же с 12 шайбами гонится за лидером гонки снайперов-новичков, канадским вундеркиндом Коннором Бедардом. Пока молодой форвард «Чикаго» на больничном, его конкуренты обострили борьбу в этом рейтинге до предела:

1. Коннор Бедард, «Чикаго» — 15

2. Марко Росси, «Миннесота» — 13

3−4. Адам Фантилли, «Коламбус» — 12

3−4. Дмитрий Воронков, «Коламбус» — 12