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09:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четверым канадским хоккеистам предъявили обвинения по делу об изнасиловании

Четверым канадским хоккеистам предъявлены обвинения по делу об изнасиловании.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Канадским хоккеистам Майклу Маклеоду, Кэлу Футу, Картеру Харту и Диллону Дюбе предъявлены обвинения по уголовному делу об изнасиловании девушки, сообщает Sportsnet со ссылкой на заявления адвокатов спортсменов.

В мае 2023 года TSN сообщал, что 24-летняя женщина обратилась в апреле в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере. Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады (Hockey Canada), Канадская хоккейная лига (CHL), а также восемь неназванных игроков CHL, среди которых были члены молодежной сборной Канады 2018 года. Обвинения в адрес игроков тогда не были доказаны в суде, иск в итоге был отозван после соглашения между женщиной и Hockey Canada.

Адвокаты спортсменов заявили, что их подзащитные являются невиновными и намерены доказать это. Ранее сообщалось, что хоккеист Алекс Форментон, также обвиняемый по делу об изнасиловании, явился в полицию. Форментон («Амбри-Пиотта»), Маклеод, Фут (оба — «Нью-Джерси Девилз»), Харт («Филадельфия Флайерз») и Дюбе («Калгари Флэймз») покинули расположение своих команд.

Hockey Canada в середине июля объявила о возобновлении расследования предполагаемого сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной, а также принесла извинения за недостаточную реакцию на обвинения. В октябре было объявлено, что совет директоров Федерации хоккея Канады ушел в отставку, свой пост также оставил генеральный директор Скотт Смит.

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