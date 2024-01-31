Игрокам НХЛ из сборной Канады-2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии. Адвокаты хоккеистов подтвердили

Адвокаты хоккеистов подтвердили информацию о предъявлении их клиентам обвинений в сексуальном насилии.
«Теперь мы можем подтвердить, что спустя более чем пять с половиной лет после первоначальной жалобы Э. М. лондонская полиция предъявила Майклу Маклауду обвинение в сексуальном насилии. Мистер Маклауд отрицает какие-либо уголовные правонарушения. Он будет заявлять о своей невиновности и будет энергично защищаться», — говорится в заявлении адвокатов Маклауда.
«[Дюбе] будет защищаться от обвинений в суде. Он не признает себя виновным и будет настаивать на своей невиновности», — сказали адвокаты Дюбе.
«Мы выступаем от имени Картера Харта и подтверждаем, что ему предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сексуальном насилии. Он невиновен и даст полный ответ на это ложное обвинение в суде», — сказано в обращении адвокатов Харта.
«Я могу подтвердить, что моему клиенту, Кэлу Футу, было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Кэл невиновен и будет защищаться, чтобы очистить свое имя. Важнее всего в настоящее время презумпция невиновности и право на справедливое судебное разбирательство, на которое имеет право каждый житель Канады. Поскольку дело находится на рассмотрении суда, я прошу уважать частную жизнь Кэла и его семьи. Никаких дальнейших комментариев на данный момент не будет», — заявила адвокат Фута.
Напомним, обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио.
Сообщалось, что женщина отказалась от иска против хоккеистов, которых обвиняла в домогательствах. Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Истица просила присудить ей в общей сложности 3,55 миллиона долларов, в том числе 2 млн «за прошлый и будущий материальный ущерб», 1 млн в качестве штрафа, 300 тысяч долларов «за боль и страдания» и еще 50 тысяч долларов «за психический и эмоциональный стресс».