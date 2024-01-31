Игрокам НХЛ из сборной Канады-2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии. Адвокаты хоккеистов подтвердили | Источник: Sports.Ru

Адвокаты хоккеистов подтвердили информацию о предъявлении их клиентам обвинений в сексуальном насилии.

«Теперь мы можем подтвердить, что спустя более чем пять с половиной лет после первоначальной жалобы Э. М. лондонская полиция предъявила Майклу Маклауду обвинение в сексуальном насилии. Мистер Маклауд отрицает какие-либо уголовные правонарушения. Он будет заявлять о своей невиновности и будет энергично защищаться», — говорится в заявлении адвокатов Маклауда.

«[Дюбе] будет защищаться от обвинений в суде. Он не признает себя виновным и будет настаивать на своей невиновности», — сказали адвокаты Дюбе.

«Мы выступаем от имени Картера Харта и подтверждаем, что ему предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сексуальном насилии. Он невиновен и даст полный ответ на это ложное обвинение в суде», — сказано в обращении адвокатов Харта.

«Я могу подтвердить, что моему клиенту, Кэлу Футу, было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Кэл невиновен и будет защищаться, чтобы очистить свое имя. Важнее всего в настоящее время презумпция невиновности и право на справедливое судебное разбирательство, на которое имеет право каждый житель Канады. Поскольку дело находится на рассмотрении суда, я прошу уважать частную жизнь Кэла и его семьи. Никаких дальнейших комментариев на данный момент не будет», — заявила адвокат Фута.

Напомним, обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио.