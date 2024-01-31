НХЛ внезапно состарилась. Что это значит?

Если вы следите за тем, что пишут американские болельщики клубов НХЛ, то знаете, что поклонение молодёжи и драфт-пикам приобрело в фанатской среде характер культа. Любой драфт-пик воспринимается ценным активом, игроки из первого раунда — священные коровы, некоторые из которых продлевают свою карьеру в лиге лишь благодаря полученному когда-то статусу. После драфта Бедарда кто-то даже предлагал «Эдмонтону» рассмотреть возможность обмена на Макдэвида один в один — и это на тот момент, когда более молодой Конор даже в лиге не сыграл.

Пожалуй, пиком молодёжных безумств стала сборная Северной Америки из игроков младше 23 лет, которая на Кубке мира — 2016 ничего не выиграла, но устроила несколько ярчайших матчей. Спустя несколько лет её состав кажется фантастическим: Макдэвид и Мэттьюс в одном звене, Маккиннон и Годро, Айкел и Ларкин, в воротах — дуэт Хеллебайка и Гибсона. За год до этого в НХЛ прошёл главный драфт поколения: на церемонии 2015-го можно было наткнуться на бриллиант даже в пятом раунде, и даже в прошлом году о себе успевали заявить не раскрывшиеся за несколько сезонов таланты.

Однако в последние годы мы видим, как сложно новичкам заходить в лигу. Прошлогодняя гонка за «Колдером» получилась одной из самых унылых и незаметных за последнее время: среди новичков только Мэтти Бенирс из «Сиэтла» пробил отметку в 50 очков и получил приз. При этом, по-хорошему, его должен был получать Оуэн Пауэр из «Баффало», который уже в первый сезон в НХЛ стал играть по 24 минуты за матч и максимально уверенно. В этом сезоне чуть ли не все фавориты на «Колдер» успели получить по травме — не избежал её и Бедард. Правда, приз ему помешает выиграть только ещё одно повреждение: только он пока идёт по тому же графику в 50 баллов.

На фоне истерии и завышенных ожиданий вокруг молодого таланта средний возраст лиги незаметно скакнул вверх. Когда перед локаутом-2004 этот показатель вырос до 28 лет, а некоторые команды пробивали и отметку повыше (средний возраст «Детройта» — 31,9 года, ещё четыре команды перевалили за 30 лет), НХЛ называли старой лигой. По данным Hockey Reference, сейчас средний возраст лиги — 28,4 года, и на данный момент это рекордный показатель для XXI века. Состав 14 клубов лиги пробивает отметку в 29 лет.

Хорошим индикатором состояния дел с молодёжью может стать оценка доли голов, которую забили хоккеисты моложе 23 лет (берём отметку той самой команды Северной Америки). Перед первым локаутом она рухнула до 10,4%, большую часть сезонов после локаута крутилась около отметки 15−16%, на топливе от невероятного драфта-2015 скакнула до рекордных 20% в сезонах-2017/2018 и 2018/2019. Однако в ковидный сезон и уже после него началось резкое и внезапное падение: в прошлом году игроки U23 забросили лишь 11% шайб лиги, в этом дела чуть лучше, но всё равно скорее на уровне «старой» НХЛ: 12,2%.

Даже высокие номера драфта стали тяжело заходить в НХЛ. Джек Хьюз сейчас невероятно разогнался, но в первый сезон выглядел абсолютно не готовым к скоростям и физическому состоянию лиги. Пауэр дозревал в NCAA, второй номер драфта-2020 Байфилд провёл время в АХЛ. Нью-йоркская парочка Лафренье — Какко, конечно, не стала совсем уж разочарованием, но пока все ещё не выбила хотя бы 50 очков — судя по графику набора статистики в этом сезоне, не выбьет и сейчас. Андрею Свечникову помешали травмы, но пока человек, получавший сравнения с Овечкиным, лишь раз пробил 30 шайб, а в этом году идёт на 24 гола. Все эти сложности происходят в то время, когда результативность НХЛ находится на лучшем уровне за последние 25 лет.

На фоне достижений «некстванов» прошлых лет всё это смотрится крайне бледно. Напомним, Кросби и Малкин играли в финале НХЛ на второй год совместной игры, а через пару лет парочка Кейн — Тэйвз стала чемпионами в своём третьем сезоне. Даже Макдэвид, пока не игравший в финале, через два года смог превратить «Эдмонтон» в команду, которая осенью 2017-го по непонятной причине воспринималась главным фаворитом будущего сезона. Дуэт Хьюз — Хишир, например, за четыре года совместной игры смог только один раз выиграть серию плей-офф, пусть «Нью-Джерси» параллельно мешали множественные травмы и другие неурядицы.

В своё время сразу несколько факторов облегчили адаптацию молодых игроков и улучшили их положение в лиге. НХЛ на несколько лет позже ИИХФ отменила правило красной линии, что значительно убыстрило игру.

Целенаправленная политика лиги привела к тому, что команды отказались от тафгаев, освободив места в составе для креативных игроков, а третьи звенья стали «играющими» во всех клубах лиги. Введение жёсткого потолка зарплат просто вынуждало менеджеров давать шанс юным игрокам, которые даже сейчас не могут получать более $ 1 млн в год. Ничего из этого сейчас не пропало — однако ситуация изменилась кардинально.

Первое, о чём можно задуматься — падение уровня канадских игроков, которые даже сейчас составляют большинство хоккеистов НХЛ, пусть уже и не абсолютное. Не первый год американцы отправляют на МЧМ более талантливые с точки зрения игры команды, а канадцев на двух чемпионских турнирах подтащил гений Бедарда. В этом году приходилось играть без Коннора, и команда ремесленников в решающих матчах перешла в коллективный режим «могу не копать». Даже сейчас в гонке снайперов U23 лидирует герой ЧМ-2023 Джон-Джейсон Петерка, за ним идут трое американцев, и только потом канадцы. Однако если вспомнить «золотой» период 2017—2019, то там статистику молодёжи разгоняли тоже в основном американцы, финны и шведы.

Второй потенциальный фактор — для возрастных игроков сейчас тоже есть возможность продлить свою карьеру. Необязательно быть таким яростным сторонником ЗОЖ, как Здено Хара, который играл до 44 лет, выбрав вегетарианство — тем не менее состояние современной медицины позволяет ветеранам продлить свою карьеру. Необязательно пользоваться услугами модных нутрициологов, можно перестроить свой игровой стиль — так Джо Павелски даже в 39 лет идёт на сезон в 70 очков, а Александр Овечкин продолжает свою погоню, задержавшись в НХЛ дольше, чем кто-то мог представить 10 лет назад.

Наконец, очень важный фактор — урожайные и неурожайные годы. Большинство драфтов 90-х годов печалит малым количеством классных игроков, а наборы 1999-го и 2000-го традиционно спорят друг с другом за звание худшего в истории. Прямо сейчас отметку в 35 лет пробивает суперзвёздная компания: Овечкин и Малкин, Кросби и Маршан, Летанг и Бёрнс — неудивительно, что результативность «старичков» 35+ в этом сезоне НХЛ выросла до высочайшего показателя за последнее время. Но такие выбросы таланта бывают не всегда.

Лафреньер, Пауэр и Слафковски пока выглядят не так ярко, как их предшественники — но это и не только и не столько их проблемы. Совсем не помог этому поколению тот факт, что многие молодые игроки в Америке фактически пропустили сезон-2020/2021, который в некоторых канадских юниорках был отменён, а в NCAA и АХЛ был урезан. Теперь фанатам надо слегка поумерить ожидания от молодёжи: каждое новое поколение не может держать звёздный уровень постоянно.