Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги | Источник: Спорт-Экспресс

Издание The Athletic провело ежегодное анкетирование игроков НХЛ на условиях анонимности. Авторы опросили почти 200 действующих хоккеистов и задали несколько вопросов:

— кто лучший хоккеист?

— кто лучший вратарь?

— кто самый недооцененный и самый переоцененный хоккеист?

— какому хоккеисту вы хотите врезать в лицо больше всего?

— кто лучший и худший рефери лиги?

— какой клубный свитер — лучший в лиге (кроме вашей команды)?

— какой самый любимый и наименее любимый город для выездных игр?

В нескольких номинациях, в том числе не самых приятных, есть российские звезды.

Кто лучший хоккеист НХЛ?

Коннор Макдэвид, Нэйтан Маккиннон или Никита Кучеров: кто сейчас лучший игрок? Макдэвид доминирует несколько лет, его отрыв в опросе вроде бы немного меньше ожидаемого и при этом достаточно серьезен. Капитана «Эдмонтона» выбрали больше двух третьих участников анкетирования, несмотря на почти месячную пробуксовку центрфорварда в начале регулярного чемпионата и блеск двух лидеров гонки бомбардиров.

«Макдэвид получит все голоса, уверен. Но я думаю, что Маккиннон прямо сейчас лучше», — цитирует The Athletic одного из опрошенных игроков лиги о звездах «Ойлерз» и «Эвеланш».

«Нет никого как он. Никто не делает того, что он», — сказал один из хоккеистов о Макдэвиде.

«Не думаю, что об этом будут споры еще много лет», — отметил другой.

«Это все. Он может делать все», — заметил еще один.

Кучеров с осени удерживал лидерство среди самых результативных хоккеистов сезона, в начале этого года вместе с Маккинноном создал отрыв от остальных претендентов на приз лучшему бомбардиру лиги («Арт Росс Трофи»). В январе лидеры «Тампы» и «Колорадо» несколько раз меняли друг друга на первой строчке, россиянин вернулся на вершину перед паузой на Матч звезд (85 очков против 84 в 49 матчах). Макдэвид остается на дистанции (67 очков в 43 играх) и представляет «самую горячую» команду лиги, «Ойлерз» идут за рекордом по длительности победной серии (сейчас 16 матчей со второй половины декабря).

«Я все равно выберу Макдэвида, но Маккиннон определенно его подгоняет», — сказал один из хоккеистов о канадских центрфорвардах.

«Макдэвид — вот ответ, но Маккиннон — тоже тут. Никто больше не выскакивает на лед с таким же порывом как он», — отметил другой.

Те, кто выбрал Маккиннона, используют три ключевых определения: страсть конкурировать, взрывная игра, стремление побеждать. Достаточно фанатов у самого ценного и результативного игрока НХЛ-2018/19, двукратного обладателя Кубка Стэнли Кучерова.

«Так хорош в столь многих вещах. Не самый крупный игрок, который не получает достаточно признания», — сказал один из выбравших его хоккеистов о крайнем форварде «Лайтнинг».

«Он просто не вызывает особого хайпа в Тампе, верно? Он тихая суперзвезда, мужик. Он потрясающий», — заметил другой.

Макдэвид, Маккиннон и Кучеров — эти трое вполне могут провести сезон с одинаковыми шансами забрать приз самому ценному игроку сезона («Харт Трофи»). Помимо них, высоко котируются Остон Мэттьюс и Сидни Кросби. Темп снайпера «Торонто» позволяет ему думать о 70 голах в регулярке, а статистика за всю карьеру выглядит даже предпочтительнее цифр Александра Овечкина после такого числа матчей в лиге. Капитан «Питтсбурга» при всех проблемах своей команды играет как всегда — на высочайшем уровне.

«Сид все еще делает свои штучки. И многие игроки, как и я, реагирует на это примерно так: “Вау”, — цитирует The Athletic еще одного из опрошенных хоккеистов НХЛ.

«А что если была бы одна игра и в ней все стояло на кону? Я бы каждый раз выходил на такую с Сидом», — сказал один из хоккеистов о предшественнике Макдэвида, центрфорварде «Пингвинз».

«С Кросби ты почти не беспокоишься ни о ком другом, потому что он всегда найдет тебя где угодно. С Макдэвидом ты просто стараешься его догнать, а это самая тяжелая вещь. Но оба великолепны», — отметил другой.

Кто лучший вратарь НХЛ?

Кто-то скажет, что Андрей Василевский по игре и статистике не выглядит в этом сезоне тем же самым доминирующим вратарем после всех долгих походов «Тампы» в плей-офф и операции на спине перед стартом регулярного чемпионата. Впрочем, хоккеисты НХЛ все еще смотрят на него как на непробиваемую стену, которую не хочется видеть в воротах соперника.

«Он доказывает это снова и снова», — сказал один хоккеист.

«Просто парень для больших игр», — отметил другой.

«Никогда не видел такого большого, атлетичного и конкурентоспособного парня», — заметил еще один.

В топ знакомо входят еще два российских вратаря, соседи из Нью-Йорка Илья Сорокин («Айлендерс») и Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Финалист Кубка Стэнли-2023 Сергей Бобровский («Флорида») получил один голос, а бывший «рейнджер» Александр Георгиев («Колорадо») не вошел в список издания.

The Athletic отмечает: один российский форвард, который выбрал Сорокина, сначала убедился, что его имя не будет названо. «Не говорите Шестеркину, что я это сказал», — заметил он.

Кто самый недооцененный хоккеист НХЛ?

Капитан «Флориды» Александр Барков вошел в топ лучших игроков лиги и традиционно называется как один из самых недооцененных хоккеистов. При этом форвард «Пантерз» получает все больше признания, а потому оценки его коллег все заметнее разнятся. Немало упоминаний получили еще один нападающий финалиста Кубка Стэнли-2023 Сэм Райнхарт и форвард «Тампы» Брэйден Пойнт.

Вместе с Барковым в обе категории — лучших и недооцененных — по версии хоккеистов также попали два россиянина, Кучеров и Кирилл Капризов. Форвард «Миннесоты» с дебютного сезона называется лицом и двигателем своей команды.

«Он суперзвезда, по моему мнению, но никто особо про него не говорит в этой категории топ-парней. Он зверь», — сказал один из хоккеистов о лидере «Уайлд».

Кто самый переоцененный хоккеист НХЛ?

В этой категории Тревор Зеграс — на первом месте после пункта «Другие» с упомянутыми по разу 27 игроками. Форвард «Анахайма» стал королем лакросс-голов после Андрея Свечникова, был на обложке игры NHL 2023 и весьма популярен среди детей, но может ли он вывести свою команду в плей-офф? НХЛ-овцы все еще в этом сомневаются и видят вокруг нападающего слишком большой ажиотаж, который несопоставим с тем, что иногда звезда «Дакс» забивает крутые голы и показывает классную игру.

Голоса от коллег с ярлыком «переоцененный хоккеист» получил Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» — одна из главных звезд лиги XXI века и едва ли не лучший снайпер в истории, который совсем недавно уверенно назывался в числе лучших «здесь и сейчас». Внимание к достижениям россиянина после завоеванного летом-2018 первого для него и клуба Кубка Стэнли постепенно переключилось на гонку за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате. В этом сезоне эта великая погоня не стала ключевой и единственной задачей для идущих к перестройке «Кэпиталз». Ови старается быть полезным команде, впадает в безголевые серии и пережил антирекордную засуху, с трудом забивает даже в привычных форматах и выбился из темпа. Но переоценен ли российский суперветеран?

Какому хоккеисту НХЛ вы хотите врезать по лицу больше всего?

Ник Казинс обошел всех конкурентов в числе самых раздражающих хоккеистов для самих хоккеистов. Форвард «Флориды» увел это «злодейское» звание у капитана «Бостона» Бреда Маршана.

Еще один нападающий «Пантерз» Мэттью Ткачак получил немало голосов как в категории соперников, которым хотят врезать, так и среди переоцененных игроков. В этом конкретном пункте компанию ему составил младший брат Брэди из «Оттавы».

Среди «достойных» упоминания есть российский защитник Никита Задоров и форвард «Вашингтона», один из лидеров чемпионского костяка-2018 Том Уилсон. «Он не крыса. Я уважаю это. Но я все еще с удовольствием бы ему врезал», — сказал один из хоккеистов о нападающем «Кэпс».

Какой клубный свитер — лучший в НХЛ (кроме вашей команды)?

Клубы «Оригинальной шестерки» не могут выиграть Кубок Стэнли с 2015 года, но их форма остается наиболее почитаемой в лиге и занимает первые строчки в этой категории. «Чикаго» и «Детройт», «Рейнджерс» и «Торонто», «Монреаль» и «Бостон» заслуживают упоминания у многих игроков как с учетом истории, так и более близких, личных воспоминаний.

Сразу после «Оригинальной шестерки» идет самый молодой клуб НХЛ — «Сиэтл». Форму «Кракен» называют очень клевой, цветовую схему — чем-то, чего раньше не видели. Похожая реакция на джерси самого молодого чемпиона лиги — позолоченные майки «Вегаса».

Какой самый любимый город для выездных игр НХЛ?

Конечно же, здесь все сводится к упоминанию Города грехов и Города, который никогда не спит. И речь не только о выборе ресторанов и ночной жизни, разговор об аренах и впечатлениях от игры. Одни хоккеисты называют невероятным выезд в Лас-Вегас: нереальные арена и каток, атмосфера и энергетика, отели и все такое. Другие считают безошибочным выбором Нью-Йорк: играть на «Мэдисон-сквер-гарден» — нечто особенное, рядом множество мест для прогулок и отличных ресторанов.

В пользу других городов снова говорит хоккейная история, атмосфера на арене. Фактор хорошей погоды и наличие пляжей тоже влияют на выбор.

Какой наименее любимый город для выездных игр НХЛ?

Холодная погода и не так много интересного вокруг арены — это не только про Виннипег, но и конкретно про него. Именно эти факторы в первую очередь влияют на оценку в данной категории. Хоккеисты при этом подчеркивают, что ничего не имеют против самого города и его жителей. Хотя сочетание «мороз, серость, нечего делать» все равно звучит не слишком уважительно.

Впечатления от района вокруг арены, самой площадки и раздевалок — то, что влияет на попадание в антирейтинг Оттавы, Баффало и Роли. Отдельно достается Темпе, где «Аризона» принимает гостей на студенческом катке на 5 тысяч зрителей.

Другие города получили низкую оценку за что-то одно: унылая публика в Сан-Хосе, размер шкафчиков в раздевалке в Вашингтоне, плохие отели в Миннеаполисе и Сент-Поле. И, конечно же, выстрелы после голов хозяев в Коламбусе: «Пушка».