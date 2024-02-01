«Ванкувер» обменял Кузьменко в «Калгари»
Клуб НХЛ «Ванкувер» обменял российского нападающего Кузьменко в «Калгари».
Клуб НХЛ «Ванкувер» обменял российского нападающего Кузьменко в «Калгари».
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» обменял российского нападающего Андрея Кузьменко в «Калгари Флэймз», сообщает пресс-служба «Калгари».
Кузьменко стал частью сделки по обмену шведского форварда Элиаса Линдхольма из «Калгари» в «Ванкувер». Вместе с россиянином в стан «огоньков» отправились защитники Хантер Брустевич и Йони Юрмо. Также «Флэймз» получили от «Ванкувера» выбор в первом раунде драфта НХЛ 2024 года и условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2024.
Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин, чьи слова приводит пресс-служба «Кэнакс», выразил Кузьменко благодарность за время, проведенное в стане клуба: «Хочу поблагодарить Кузю за все, что он сделал для “Ванкувера”. Андрей усердно работал над улучшением своей игры и пытался приспособиться к рабочим условиям жизни в Северной Америке».
Андрей Кузьменко дебютировал в НХЛ в сезоне-2022/23, в рамках которого в составе «Ванкувера» набрал 74 очка (39 голов и 35 передач) в 81 матче. В январе 2023 года российский форвард подписал двухлетний контракт с «Кэнакс» на общую сумму в 11 миллионов долларов. В текущем регулярном сезоне НХЛ россиянин набрал 21 балл (8+13) в 43 играх чемпионата. Несколько матчей сезона Кузьменко пропустил по решению тренерского штаба «Ванкувера».