«Ванкувер» обменял Кузьменко в «Калгари»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» обменял российского нападающего Андрея Кузьменко в «Калгари Флэймз», сообщает пресс-служба «Калгари».

Кузьменко стал частью сделки по обмену шведского форварда Элиаса Линдхольма из «Калгари» в «Ванкувер». Вместе с россиянином в стан «огоньков» отправились защитники Хантер Брустевич и Йони Юрмо. Также «Флэймз» получили от «Ванкувера» выбор в первом раунде драфта НХЛ 2024 года и условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2024.

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин, чьи слова приводит пресс-служба «Кэнакс», выразил Кузьменко благодарность за время, проведенное в стане клуба: «Хочу поблагодарить Кузю за все, что он сделал для “Ванкувера”. Андрей усердно работал над улучшением своей игры и пытался приспособиться к рабочим условиям жизни в Северной Америке».