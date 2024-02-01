Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Детройт»
Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Детройт» в овертайме матча НХЛ.
Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Детройт» в овертайме матча НХЛ.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Оттавы Сенаторз» обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В составе «Оттавы» шайбы в основное время матча забросили Марк Кастелиц (24-я минута) и Брэди Ткачук (35). Автором победного гола в овертайме стал Шейн Пинто (63). У «Детройта» отличились Даниэль Спронг (9) и Дилан Ларкин (52).
Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб заблокировал один бросок и провел один силовой прием. Форвард «Детройта» Клим Костин отметился двумя хитами.
В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграли «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин результативными действиями не отметились.