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08:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Детройт»

Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Детройт» в овертайме матча НХЛ.

Оттава
Детройт
Лос-Анджелес
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Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Оттавы Сенаторз» обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 17, 1.02.2024, 3:00

Детройт2Оттава3ОТ

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В составе «Оттавы» шайбы в основное время матча забросили Марк Кастелиц (24-я минута) и Брэди Ткачук (35). Автором победного гола в овертайме стал Шейн Пинто (63). У «Детройта» отличились Даниэль Спронг (9) и Дилан Ларкин (52).

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб заблокировал один бросок и провел один силовой прием. Форвард «Детройта» Клим Костин отметился двумя хитами.

В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграли «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин результативными действиями не отметились.

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