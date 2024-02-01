Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Детройт»

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В составе «Оттавы» шайбы в основное время матча забросили Марк Кастелиц (24-я минута) и Брэди Ткачук (35). Автором победного гола в овертайме стал Шейн Пинто (63). У «Детройта» отличились Даниэль Спронг (9) и Дилан Ларкин (52).