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10:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский защитник «Сан-Хосе» набрал первое очко в НХЛ

«Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», Мухамадуллин набрал первое очко в НХЛ.

Анахайм
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Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» на выезде проиграл в овертайме «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. За «Дакс» шайбы забросили Исак Лундестрем (3-я минута), Трой Терри (59) и Фрэнк Ватрано (65). В составе «Сан-Хосе» отличились Энтони Дюклер (7) и Марк-Эдуар Власик (38).

В эпизоде с первой шайбой «Сан-Хосе» результативной передачей отметился российский защитник Шакир Мухамадуллин. Это очко стало первым для россиянина в НХЛ, который 25 января был вызван «Сан-Хосе» из фарм-клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Сан-Хосе Барракуда».

«Анахайм» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 38 очков за 50 матчей. «Сан-Хосе» (33 очка, 51 матч) занимает восьмую строчку.

В следующем матче «Анахайм» 9 февраля примет «Эдмонтон Ойлерз», «Сан-Хосе» 14 февраля проведет выездной матч против «Виннипег Джетс».

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